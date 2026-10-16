Corriente de agua arrastra a joven con todo y coche en Tampico

Las intensas lluvias y las fuertes ráfagas de viento asociadas al Frente Frío número 2 provocaron este viernes afectaciones en distintos municipios de Tamaulipas, con caída de árboles, inundaciones y encharcamientos en colonias y avenidas, además de ausentismo escolar.

En Tampico, un joven de 21 años estuvo a punto de morir ahogado, luego de que la corriente arrastrara el vehículo que conducía por un dren pluvial.

Ante las condiciones meteorológicas, la Secretaría de Marina (Semar) ordenó el cierre a la navegación para embarcaciones mayores y menores de 500 unidades de arqueo bruto (UAB) en puertos y zonas marítimas de municipios como Tampico, Matamoros y Altamira, entre otros.

Foto: Alfredo Peña | Excélsior

En Ciudad Victoria, los escurrimientos acumularon grandes cantidades de agua que buscaron salida hacia el norte de la ciudad, lo que provocó inundaciones en accesos a colonias y afectaciones en un tramo de la carretera que conduce a Matamoros.

Además, en un fraccionamiento del sector norte se reportó la caída de un árbol de aproximadamente 25 metros de altura y 35 años de antigüedad.

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, advirtió que, si continuaban las lluvias y los fuertes vientos, podrían suspenderse los juegos mecánicos de la feria de Ciudad Victoria, que comenzó el jueves.

Foto: Alfredo Peña | Excélsior

En Soto la Marina también se reportó la caída de árboles de gran tamaño, algunos de los cuales dañaron vehículos estacionados.

Arrastrado por la corriente en Tampico

En Tampico, Mauricio “N”, de 21 años, estuvo a punto de morir ahogado cuando el Volkswagen que conducía fue arrastrado por la corriente en la colonia Primavera. El joven se dirigía al lugar de trabajo de su novia cuando ocurrió el incidente.

El director municipal de Protección Civil, José Antonio Marín Flores, informó que el vehículo fue arrastrado aproximadamente 100 metros por un dren pluvial, hasta quedar atorado en unas estructuras de contención de acero.

Esa situación permitió que el joven saliera por una ventanilla y pidiera ayuda, posteriormente, una grúa retiró el automóvil del lugar.

Foto: Alfredo Peña | Excélsior

Las lluvias también provocaron encharcamientos e inundaciones en al menos ocho colonias de Tampico.

En Ciudad Madero, las afectaciones se reportaron en Ampliación de la Unidad Nacional, Hipódromo, Guerrero, 15 de Mayo, Candelario Garza y Benito Juárez, entre otros sectores.

La Secretaría de Educación de Tamaulipas reportó un marcado ausentismo escolar en distintos municipios, debido a las condiciones climatológicas.

Las afectaciones fueron ocasionadas por el ingreso del Frente Frío número 2 y su masa de aire polar, en combinación con canales de baja presión sobre distintas regiones del país, sistemas que favorecieron las lluvias y los fuertes vientos en el estado.