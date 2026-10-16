Paro de la CNTE deja sin clases a un millón de alumnos en Oaxaca; bloquean carreteras

Con el objetivo de exigir al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) el cumplimiento de los acuerdos establecidos con el Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca (MDTEO), la membresía de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) paró labores por 24 horas y se movilizó en las calles de la capital y la zona conurbada.

La acción sindical dejó sin clases a casi un millón de estudiantes de más de 13 mil escuelas en 11 niveles de educación pública; las actividades educativas se reanudarán el próximo lunes 19 de octubre.

El personal docente bloqueó los principales puntos de comunicación de la capital: la Carretera Federal 190, en el tramo que comunica con la Sierra Norte y el entronque a la supercarretera hacia la Ciudad de México, así como la Carretera Federal 175, en el tramo al Aeropuerto Internacional de Oaxaca, que une la capital con la Sierra Sur y la Costa.

Durante la jornada, la membresía sindical recordó a su compañero, el profesor Leví Peralta Regalado, asesinado el pasado miércoles por disparos de arma de fuego al interior de su centro de trabajo, la Escuela Secundaria Técnica número 28, en San Blas Atempa, en el Istmo de Tehuantepec.

La líder gremial Yenny Pérez Martínez acusó que, mientras faltan docentes en las aulas, personas afines al gobierno cobran salarios completos sin laborar. Especial

Los manifestantes alzaron la voz para demandar a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) una investigación expedita, el esclarecimiento del caso y el castigo inmediato a los responsables, al argumentar que el ataque representa una grave agresión contra la seguridad de toda la comunidad escolar.

El gremio magisterial condenó el crimen en contra de quien se desempeñaba como secretario general de la Delegación Sindical D-II-333 del Sector Tehuantepec.

En tanto, la dirigencia magisterial, constituida en Comisión Política Estatal, se reunió con el gobernador Salomón Jara Cruz, a quien le exigió de manera urgente una auditoría externa exhaustiva a la gestión del IEEPO.

“Mientras hay un grave déficit de maestros y personal administrativo en las aulas, existen personas —afines al gobierno estatal— que cobran sueldos enteros como 'aviadores' sin trabajar”, expuso Yenny Pérez Martínez, secretaria general del gremio magisterial.