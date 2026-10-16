Policía de Aguascalientes mata de un disparo a perrita pitbull; detienen al dueño

Cali, una perrita de raza pit bull, murió de un disparo presuntamente realizado por un policía municipal de Aguascalientes. Su dueño, conocido como Guicho, fue detenido posteriormente, mientras vecinos exigen que se investigue la actuación de los uniformados.

El hecho quedó registrado en un video en el que se escucha una discusión entre el propietario del animal y los policías, quienes sostienen que el hombre les aventó a la perrita para que los mordiera.

"No se te aventó, a nadie. Te estaba ladrando. Deja los reporto. Voy a marcar con su director de ustedes ahorita”, se escucha decir durante la grabación.

Los oficiales acusa al hombre de haberlos agredido y de aventarle al animal. Sin embargo, desde el interior de una vivienda, Guicho indica que nunca los agredió.

“Nadie te agredió en ningún momento, brother. Yo estoy aquí adentro de mi casa, estoy escuchando el balazo que le estás dando. ¡Chingada madre!”, reclama en la grabación.

De acuerdo con los testimonios de vecinos, Guicho se encontraba afuera de su domicilio con una mujer cuando llegaron los policías, quienes detuvieron a la joven. Al ver a los uniformados, el hombre corrió y se metió a su casa.

Los testigos aseguran que uno de los policías se acercó a la vivienda y, poco después, se escuchó el disparo que mató a Cali, quien quedo tirada afuera del domicilio. Según sus versiones, no escucharon que la perrita intentara atacar al oficial.

Reproducir En grabaciones se escucha a Guicho reclamar que estaba dentro de su casa al momento de la detonación y que la perra solo ladraba sin agredir a nadie.

“Yo, cuando pasé, ni siquiera escuché que la perra hubiera ladrado para que el policía hubiera actuado así. No tiene justificación haberle disparado a la perrita”, señaló una vecina, quien pidió mantener su identidad en reserva.

Tras el disparo, los policías se retiraron del lugar. Guicho salió para levantar el cuerpo de su perrita.

Una vecina relató que el hombre estaba llorando por la muerte de su mascota, a la que describió como una perrita adulta y noble que llevaba varios años con él.

“Ya cuando se retiran los policías, el muchacho, Guicho, va con nosotros, bueno, va a la tienda y dice que si le muestran las cámaras porque ya le habían matado a su perra. Llorando, llorando porque su perra ya tiene años con él. Es una perrita ya vieja, es una perrita muy noble”, contó.

Cuando el hombre intentaba recoger el cuerpo de Cali, llegaron otros oficiales, acompañados de uno de los elementos presuntamente involucrados en el hecho.

Según los vecinos, los policías le impidieron levantar a su mascota, lo golpearon y se lo llevaron detenido. También retiraron el cuerpo de la perrita.

Los habitantes de la zona rechazaron la versión de que el animal fuera agresivo y pidieron que se investigue lo sucedido y se sancione al policía, en caso de comprobarse alguna irregularidad.

“Esa perrita nunca fue agresiva con nadie. No sé por qué el policía da esa versión. Yo pienso que se haga justicia, que también al policía le den una sanción”, expresó otra vecina.

Los testigos también cuestionaron las lesiones que presuntamente habría sufrido el oficial. Aseguran que, en las fotografías difundidas por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, solo se observa un pequeño rasguño.

Ante lo ocurrido, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proespa) inició una investigación para esclarecer las circunstancias en las que murió Cali y conocer la actuación de los policías municipales.

“Entonces, estamos ahorita en las investigaciones. Tendremos que esperar para ver qué nos dice también la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, para ver cómo actuaron los policías”, declaró Omar Alejandro Plesent Sánchez, procurador estatal de Protección al Ambiente de Aguascalientes. Señaló que los elementos no debieron retirar el cuerpo del animal del lugar de los hechos, pues lo procedente era esperar la llegada de las autoridades correspondientes.

“Lo correcto es dejar ahí el cuerpo y esperar a que lleguen las autoridades. Es lo correcto. Sin embargo, se llevaron el cuerpo al municipio, ahí mismo donde hicimos la autopsia”, explicó.