Clausuran Convención Nacional Ganadera reconociendo avances en combate a gusano barrenador

La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), destacó el trabajo de la Planta de Moscas Estériles del Gusano Barrenador del Ganado, que con una inversión binacional México - Estados Unidos en Metapa de Domínguez, Chiapas, avanza con paso firme para lograr la erradicación de la plaga.

Al clausurar la Convención Nacional Ganadera 2026, en Coahuila, el presidente del Consejo Directivo de la CNOG, Homero García de la Llata, reconoció que este año fue complicado para el sector pecuario, ya que "el gusano barrenador nos puso a prueba" y el cierre temporal de la frontera norte evitó la venta al exterior de 1.7 millones de cabezas y ocasionó una sobreproducción nacional de 500 mil toneladas de carne de res.

Subrayó que el frente común que se formó con la Federación, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), los gobiernos de los estados y los productores permitió reactivar la exportación de ganado en pie desde Sonora y Chihuahua.

Homero García de la Llata, presidente de la CNOG en la Convención Nacional Ganadera CNOG

Anunció que se mantienen las gestiones para abrir los cruces de Acuña, Coahuila, y Colombia, Nuevo León, en beneficio de los productores de Durango, Coahuila y Tamaulipas.

"Sus ganaderos han esperado con paciencia, y no vamos a soltar este tema hasta que sus becerros crucen", afirmó.

En este sentido, Homero García de la Llata agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum el respaldo y los recursos destinados al programa de producción de carne en los cinco estados exportadores.

Resaltó que la CNOG logró acotar el cupo máximo de importación de carne de res sin aranceles y solicitó respetuosamente a las secretarías de Economía, Agricultura y Hacienda que lo eliminen definitivamente para 2027.

Además, reconoció los nuevos procedimientos de seguridad sanitaria que están acotando considerablemente el trasiego de ganado de Centroamérica y el trabajo para evitar que en Estados Unidos se aplique un nuevo etiquetado de país de origen (MCOOL), que discriminaría al ganado y la carne procedente de México.

La clausura de la Convención Nacional Ganadera, en la que también se conmemoró el 90 aniversario de la CNOG, contó con la presencia del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas; el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar; legisladores federales, funcionarios del Gobierno de México y de administracciones estatales, así como dirigentes de las principales organizaciones del sector agropecuario.

En este marco, también se entregó la Medalla Presidencial al Mérito Ganadero 2026 a mujeres y hombres que se han distinguido por una vida de valor, compromiso y dedicación a la ganadería, propuestos por sus uniones y asociaciones. Tres de las distinciones se otorgaron in memoriam.