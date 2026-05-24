Claudia Sheinbaum supervisa ampliación de carretera en Tabasco

La presidenta Claudia Sheinbaum supervisó la mañana de este domingo la ampliación de la carretera que conecta Escárcega, Campeche, con Macuspana, Tabasco.

“Supervisamos los avances de la obra de ampliación de 2 a 4 carriles del tramo Macuspana–Escárcega, una infraestructura estratégica que fortalecerá la conectividad y la seguridad vial del sureste del país.

Este proyecto permitirá consolidar una vía más ágil y eficiente entre la Ciudad de México y Mérida, impulsando el desarrollo regional, el turismo, el comercio y la movilidad de miles de personas. Seguimos trabajando para construir caminos que acerquen oportunidades y transformen comunidades”, escribió Sheinbaum en sus cuentas de redes sociales.

El tramo carretero tiene 250 kilómetros de longitud y permitirá el tránsito en la zona sur del Golfo de México.

En el recorrido de supervisión, la presidenta estuvo acompañada del secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva.

Tras la supervisión, Sheinbaum continuó hacia Teapa, para supervisar la entrega de programas sociales.