El vehículo eléctrico Olinia, diseñado en territorio poblano, encabezó el desfile conmemorativo por el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, una jornada en la que autoridades y ciudadanos celebraron las capacidades científicas y productivas de la entidad como "expresión de un estado moderno". La exhibición del automóvil permitió a las familias asistentes conocer de primera mano el "talento y la innovación que se desarrollan en la entidad", consolidando al estado como un referente tecnológico a nivel nacional.

Durante el evento cívico, la subsecretaria de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación del Gobierno de México, Celina Peña Guzmán, agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para detonar la soberanía científica en el país. "¡Gracias, presidenta Claudia Sheinbaum, con Olinia, la ciencia y la tecnología nacional se ponen al servicio del pueblo!", enfatizó la funcionaria federal, quien también reconoció la labor del gobernador Alejandro Armenta Mier al calificarlo como un mandatario "sensible e incansable" que apuesta por el conocimiento científico para el desarrollo local.

Por su parte, la funcionaria subrayó el compromiso de los investigadores y desarrolladores locales frente a las necesidades actuales del país, reiterando su identidad con la entidad anfitriona. "Soy orgullosamente poblana y hoy el pueblo de México demanda toda la atención, todo el trabajo y nos sentimos verdaderamente orgullosos de este trabajo que ha hecho Puebla", declaró Peña Guzmán, postura a la que se sumó el coordinador de Gabinete estatal, José Luis García Parra, al agradecer la presencia de los automóviles eléctricos Olinia como muestra del "desarrollo tecnológico impulsado por el Gobierno de México".

El despliegue institucional reunió a elementos de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, corporaciones policiales estatales y municipales, así como a Protección Civil y diversas secretarías locales, entre ellas las de Movilidad, Agricultura, Ciencia y Desarrollo Económico. En el recorrido desfilaron vehículos blindados, helicópteros, drones, binomios canófilos y trenes de pavimentación, además de "carros alegóricos alusivos a la historia nacional y al trabajo de las instituciones" para mostrar el equipamiento operativo al servicio de la población.

El componente educativo y ciudadano estuvo representado por tres mil 600 estudiantes, docentes y personal de 12 planteles escolares, acompañados por 20 integrantes de asociaciones de charros y 20 equinos. Entre los asistentes, las familias destacaron el valor cívico y los avances mostrados en la parada; mientras Elena Oropeza resaltó "el reconocimiento al papel de las mujeres en las distintas gestas históricas del país", Erick Cruz aseguró que la transformación estatal "quedó reflejada en la exhibición de maquinaria" y Patricia Cruz celebró el uso de equipos agrícolas y trenes de pavimentación "que trabajan en beneficio de la población".

La conmemoración transcurrió con saldo blanco y en un entorno de "convivencia familiar y reconocimiento a quienes, desde distintos ámbitos, contribuyen a la vida pública" del estado. Con esta demostración de fuerza operativa y avance científico, la jornada permitió honrar la memoria histórica y proyectar ante las nuevas generaciones "el rostro de un estado moderno, con capacidad tecnológica, desarrollo productivo y vocación de servicio".