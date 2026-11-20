Un grupo de aproximadamente 150 personas, migrantes todos, ingresaron a México por el puente fronterizo Rodolfo Robles, y pese al llamado del personal del Instituto Nacional de Migración de identificarse para solicitar el ingreso, hicieron caso omiso.

El grupo, sin dar respuesta al personal migratoria, ingresaron por las instalaciones sin que ninguna autoridad los retuvieron. Entre los que caminan aseguran que el gobierno mexicano los había deportado y ahora van en otro intentos más.

Por lo que decidieron caminar hacia el municipio de Tapachula, para pernoctar en el parque bicentenario, con el fin de reunir a más extranjeros centroamericanos enviciar otra caravana.

Caminaron convencidos que el gobierno de Estados Unidos les abrirá las puertas para ingresar a esa nación.