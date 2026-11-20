En el marco del proceso para la designación de la próxima persona titular de la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el doctor Héctor Leoncio Martínez Castuera ha presentado un proyecto que busca fortalecer la vida académica, recuperar espacios emblemáticos de la institución y construir una administración cercana a la comunidad politécnica.

Egresado de la Vocacional número 6, la Escuela Superior de Medicina y la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), Martínez Castuera mantiene una vinculación de varias décadas con el Instituto, al que reconoce como una institución fundamental en su formación personal y profesional.

Con más de 45 años de experiencia en el servicio público federal y una trayectoria vinculada con la administración de instituciones educativas, el aspirante plantea aprovechar su experiencia para atender los desafíos académicos, administrativos y presupuestales que enfrenta el Politécnico.

Su propuesta parte de una convicción que ha expresado durante este proceso: "Con la comunidad todo, sin la comunidad nada", una frase con la que manifiesta su compromiso de escuchar y trabajar de cerca con estudiantes, docentes, investigadores, egresados y personal de apoyo y asistencia a la educación (PAAE).

Entre sus principales planteamientos destaca el fortalecimiento de la educación pública, el acompañamiento de los estudiantes desde su ingreso hasta su titulación, la mejora de las condiciones laborales del personal académico y administrativo, así como la modernización y el mantenimiento de laboratorios, talleres e instalaciones.

También propone impulsar la investigación científica y tecnológica, fortalecer la vinculación del IPN con los grandes retos nacionales y garantizar una administración transparente, eficiente y responsable de los recursos públicos.

Martínez Castuera ha señalado que el Politécnico debe recuperar y fortalecer aquellos espacios que históricamente han contribuido a su identidad, entre ellos Canal Once, Radio IPN, el Planetario Luis Enrique Erro, el Museo Tezozómoc y las actividades deportivas.

En materia de gobernanza, considera indispensable construir mecanismos permanentes de diálogo con la comunidad, atender las necesidades de las distintas unidades académicas y promover una gestión institucional que privilegie la participación, el respeto y la rendición de cuentas.

Para el aspirante, uno de los principales desafíos consiste en asegurar que las nuevas generaciones encuentren en el Politécnico oportunidades reales de desarrollo académico, profesional y personal.

"El Politécnico me abrió un camino", ha expresado al recordar su formación en la institución, experiencia que vincula con su interés de contribuir a una nueva etapa de desarrollo institucional.

El proceso de renovación de la Dirección General representa una oportunidad para discutir el futuro del IPN, sus prioridades presupuestales, la calidad de sus servicios educativos y su papel estratégico en el desarrollo científico y tecnológico de México.

En ese contexto, Martínez Castuera ha planteado que su proyecto se sustenta en la experiencia administrativa, el conocimiento de la institución y la participación de quienes integran la comunidad politécnica.

Su propuesta central es construir una nueva etapa de grandeza y orgullo politécnico, mediante una administración que escuche, atienda y trabaje de manera permanente con su comunidad.