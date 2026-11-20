La exalcaldesa de Playa del Carmen, Roxana Lili Campos Miranda, fue detenida en la Ciudad de México por haber causado un daño al erario por más de 62 millones de pesos al haber participado en irregularidades de contratos cuando estuvo al frente del municipio.

En coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía de Quintana Roo cumplimentó la orden de aprehensión en contra de Campos Miranda, quien está acusada del delito de uso indebido de atribuciones y facultades en perjuicio del municipio de Playa del Carmen, antes Solidaridad.

De acuerdo con las investigaciones de la fiscalía del estado, durante la gestión de la panista se otorgaron tres licitaciones públicas de manera indebida a un particular, entre 2022 y 2024, para realizar el servicio de lavado especializado de vehículos de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

Entre las irregularidades que las autoridades detectaron es que la empresa reportaba hasta 865 servicios de lavado durante un mes, sin días de descanso, y teniendo en su plantilla sólo 15 empleados para un parque vehicular, en ese entonces, de sólo 123 unidades en la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

Además, el prestador del servicio no contaba con los comprobantes fiscales digitales por internet de los primeros contratos y pese ello siguió recibiendo pagos no comprobables por más de 62 millones de pesos.

Las autoridades del estado consideraron que los servidores públicos involucrados fueron omisos al no cumplir con su obligación de revisión y seguimiento, pues no verificaron el cumplimiento de los contratos, ni comprobaron que contaran con la documentación que exige la ley.

La exalcaldesa de Playa del Carmen será trasladada a Quintana Roo, en la que quedará a disposición del juez que la requiere, quien definirá su situación jurídica.