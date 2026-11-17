La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, reconoció la intervención de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) celebrada en China, subrayó el posicionamiento internacional del país y la relevancia de su proyecto económico.

Durante el arranque de su conferencia de prensa en la capital del país, Brugada Molina destacó la proyección global de la administración federal y el papel de la titular del Ejecutivo en escenarios multilaterales.

"Nos da muchísimo gusto, orgullo que la voz de México pueda presenciarse y resuene con mucha fuerza en el mundo", expresó Brugada al referirse a la agenda internacional desarrollada en territorio asiático.

En su mensaje, la jefa de Gobierno enfatizó que la presencia mexicana en el foro económico refleja un modelo de desarrollo con impacto más allá de las fronteras nacionales.

"El liderazgo mundial de México se ve y se siente protagonizado por una mujer que es nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y sabemos que el papel de México en el mundo está siendo comunicado, está siendo presencial como uno de los países en los que tenemos una estrategia muy importante que puede ser inspiración para otros países", afirmó.

Brugada detalló que los ejes centrales expuestos por la mandataria federal abarcan la soberanía energética, la política industrial y un esquema de prosperidad compartida articulado mediante el denominado Plan México.

Asimismo, resaltó la visión social planteada en la cumbre respecto al rumbo financiero de las naciones. "Resaltar el mensaje que dio acerca de que la economía tendría que estar al servicio de la gente y no al revés", puntualizó.

Finalmente, reiteró el respaldo institucional desde la capital hacia la gestión federal y celebró la representación diplomática alcanzada. "Tenemos mucha presidenta y con un gran liderazgo que nos está representando a todos y que nos llena de orgullo. Felicidades, presidenta, desde aquí, desde la Ciudad de México", finalizó.