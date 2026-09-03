Fuerzas armadas están presentes siempre en defensa de la nación: Sheinbaum

Al encabezar la conmemoración del Heroico Colegio Militar plantel Tlalpan, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que las fuerzas armadas están presentes siempre en la defensa de la Nación, por lo que su heroísmo es parte del pasado y del presente y futuro del país.

“Las fuerzas armadas han estado presentes en la defensa de la nación, en la seguridad interior, en la seguridad pública, en el desarrollo del país y de manera particularmente cercana al pueblo en los momentos de dificultad como terremoto, huracanes, inundaciones y otras calamidades. Por eso el heroísmo de nuestras fuerzas armadas no pertenece al pasado, siempre está presente en el México de hoy y en el futuro”, dijo.

Mandos militares y funcionarios del gabinete de seguridad escuchan el mensaje presidencial que exhortó a los cadetes a seguir el legado de Vicente Guerrero y recordar que "La Patria es primero". Especial

Desde el plante del Heroico Colegio Militar plantel Tlalpan, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó que este espacio contribuye al pensamiento de cada cadete, donde se les enseña que servir a México también significa conocer, respetar y honrar los orígenes.

La mandataria federal exhortó a los jóvenes cadetes a seguir el ejemplo de Vicente Guerrero de que siempre “la Patria es primero”.

“Piensen siempre en Vicente Guerrero y en aquella respuesta que resume una de las mayores enseñanzas de nuestra historia. Cuando tuvo que elegir entre las recompensas que le ofrecían y continuar la lucha por la independencia, aún frente a su propio padre, pronunció aquellas palabras que siguen siendo parte del espíritu de nuestra nación. La patria es primero. Ese principio pertenece a todas y a todos los mexicanos que hemos entendido que hay momentos en los que el interés de la nación debe estar por encima de cualquier interés particular”, manifestó.

La presidenta Claudia Sheinbaum saluda a los jóvenes cadetes y asistentes durante el desfile conmemorativo en las instalaciones del Heroico Colegio Militar Plantel Tlalpan. Especial