Colegio Militar evoluciona a necesidades del país: Ricardo Trevilla Trejo; abrió espacios a mujeres

En el marco del 50 aniversario del Heroico Colegio Militar plantel Tlalpan, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, reafirmó su compromiso como una institución que evoluciona de manera permanente para responder con firmeza a los retos contemporáneos y a las necesidades de seguridad y desarrollo que el país demanda.

El titular la de la Defensa Nacional celebró la inclusión de las mujeres en las fuerzas armadas en el Heroico Colegio Militar Plantel Tlalpan, garantizando una formación equitativa en la estructura de mando.

“Más allá del legado histórico del pasado, este plantel educativo evoluciona a la par de las necesidades del país, alineado con las políticas de igualdad e inclusión, abrió sus puertas para permitir el ingreso de mujeres a todas las ramas”, destacó.

Ricardo Trevilla Trejo celebró que los cadetes han representado a México en desfiles de naciones como Francia, China, Chile y Perú. En reciprocidad, 14 delegaciones extranjeras (incluyendo EUA, Rusia, China, Colombia y Cuba) asistieron a esta celebración.