Destaca Sheinbaum trabajo de Segob para mantener la gobernabilidad del país

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el trabajo de la Secretaría de Gobernación, para mantener la gobernabilidad del país, sin buscar un gran despliegue mediático.

A veces, dijo, su trabajo no se nota, pese a que trabaja en los temas relevantes “sin hacer ruido”, como en el apoyo a las familias desplazadas en la montaña de Guerrero, que han recibido la ayuda de la dependencia para retornar a las comunidades de las que fueron desplazados por el crimen organizado.

El trabajo de la Secretaría de Gobernación y de la secretaria Rosa Icela y su equipo a veces no es no se nota y a veces esos trabajos que no se notan, es decir, que no generan grandes noticias en los medios o habla de lo bien que se trabaja porque se cuida la gobernabilidad del país.

“Es un trabajo muy importante, indispensable para el país que realiza Rosa Icela de una manera ejemplar con su equipo”, estableció Sheinbaum.

La Segob mantiene diálogo con los distintos poderes, órganos autónomos, sindicatos, iglesias, empresarios, víctimas, organizaciones sociales, etc. Presidencia

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que esa dependencia trabaja en la gobernabilidad del país manteniendo diálogo con todos los sectores de la sociedad.

“Diálogo y respeto a las libertades, respeto a los derechos humanos, construcción de paz y por ello decir que durante esta administración se ha preservado la gobernabilidad de la República mediante el diálogo y la concertación.

Atendemos la protesta social con sensibilidad en coordinación con los tres órdenes de gobierno para alcanzar la resolución pacífica de conflictos”, expuso la funcionaria.

Destacó que la Segob mantiene diálogo con los distintos poderes, órganos autónomos, sindicatos, iglesias, empresarios, víctimas, organizaciones sociales, agricultores, pueblos indígenas, madres buscadoras, trabajadores, etcétera.

“Construimos la paz con la convicción de que nunca más se privilegie la guerra, como solución a los conflictos. La violencia solo genera más violencia”, detalló.

Rodríguez destacó que mantiene diálogo constante con empresarios del sector de casinos para evitar casos de corrupción.

Adelantó que antes del 26 de septiembre se dará un informe del avance de las investigaciones sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.