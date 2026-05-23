Claudia Sheinbaum entrega tarjetas de la Beca Rita Cetina en Cunduacán, Tabasco

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, entregó tarjetas de la Beca Rita Cetina para niños en Tabasco y será en agosto cuando el apoyo se distribuya en todo el país.

Esta beca tiene el objetivo de ayudarles, de pensar en sus hijos, en la medida de lo posible, que el Gobierno de la República apoye a todas las niñas y niños de México para que puedan tener lo mínimo indispensable para ir a la escuela, por eso es esta Beca Rita Cetina de útiles y uniformes escolares”, informó.

En su intervención, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, informó que este año se atenderán 20 millones de becarias y becarios en todos los niveles educativos, lo que representa una inversión de más de 136 mil millones de pesos. El funcionario señaló que en Tabasco son más de 500 mil beneficiarios con una inversión superior a 3 mil 600 millones de pesos.

La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que los apoyos provienen del pago de impuestos, los cuales benefician a la población con estos recursos, obras públicas y la construcción de nuevas escuelas y hospitales.