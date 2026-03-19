Claudia Sheinbaum asegura que México está en calma rumbo al Mundial

En el encuentro que tuvo con autoridades y empresarios alemanes previo a la inauguración de la 89 Convención Bancaria, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el país está en calma y se garantiza la seguridad de los visitantes extranjeros y nacionales que acudan al Mundial de Futbol.

Tras la reunión que tuvo con el presidente de la República federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, expuso que tras el operativo para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco, los hechos violentos fueron controlados y no hubo repercusiones.

Desde Cancún, Quintana Roo, en el Museo Maya, uno de los periodistas, que forma parte del pool de prensa de Alemania, le consultó a la Mandataria mexicana sobre los eventos violentos que surgieron en el país tras el abatimiento del exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La presidenta se reunió con el presidente de la República federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier Foto: Especial

El periodista consideró que hay preocupación para los extranjeros y cuestionó si los equipos que jugarán y los visitantes estarán seguros.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno ha reducido los homicidios dolosos un 44% y todos los delitos de alto impacto han venido a la baja en todo el país.

Además de una estrategia integral de atención a las causas y operaciones de inteligencia por parte del Gabinete de Seguridad mexicano.

La situación que vivimos en febrero fue la detención de un jefe de un grupo delictivo de la delincuencia organizada. En el momento de la detención, hubo algunos problemas en algunos estados del País, pero al siguiente día todo fue controlado y hubo alrededor de 70 personas detenidas. En este momento, la situación del país es en calma y hemos venido trabajando, desde hace pues prácticamente cuatro años desde el Mundial de Qatar. En un trabajo constante para fortalecer la seguridad de todos los turistas y de todos los equipos que vengan a nuestro país en las tres ciudades donde se van a realizar”, argumentó.

Claudia Sheinbaum sostuvo que están coordinadas las autoridades de Nuevo León, Jalisco y la Ciudad de México, estados sedes del Mundial 2026.

“Así que podemos garantizar que van a tener una feliz estancia en nuestro País, e incluso, los invitamos a que no sólo visiten las ciudades en donde van a ser los partidos, sino que puedan realizar un viaje por todo, México”, sostuvo.

La Jefa del Ejecutivo destacó que como parte de las actividades mundialistas hay una estrategia de Mundial social con el objetivo de que después de la justa deportiva, los jóvenes sigan practicando fútbol y sean incorporados al deporte como “semilleros”.

JCS