Claudia Sheinbaum anuncia inversión de seis mil millones de dólares para México

La empresa Coca Cola invertirá seis mil millones de dólares en México, informó la presidenta Claudia Sheinbaum en sus cuentas de redes sociales.

“En Palacio Nacional, recibimos al director ejecutivo global de Coca‑Cola, Henrique Braun, quien me informó la inversión de seis mil millones de dólares en nuestro país. El trofeo de la Copa Mundial de Futbol 2026 llega mañana al AIFA; este sábado, Guadalajara será el primer lugar de visita. Mantenemos el modelo económico de la Cuarta Transformación: desarrollo con bienestar”, escribió la titular del Ejecutivo en sus cuentas de redes sociales.

Cabe señalar que en 2025 se aprobaron en el Congreso reformas legales para reducir el consumo de bebidas con alto contenido de azúcar con el fin de reducir en el país los daños que generan enfermedades crónicas asociadas con el consumo de esos productos.

Pese a ello, FEMSA, empresa que vende en México los productos de Coca Cola tuvieron un incremento en sus ventas totales de 2025 en México, cuando alcanzaron los 840 mil 954 millones de pesos, un 7.6 por ciento más que en 2024.

La titular del ejecutivo se reunió este jueves también con empresarios del ramo de la construcción y ferroviario.

Por la tarde volará hacia Mazatlán, Sinaloa, para iniciar su gira de fin de semana por esa entidad y Baja California.

JCS