Margarita Maza tendrá la categoría de la primera diplomática de México

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el próximo 21 de marzo, en la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, se hará la declaratoria de que su esposa, Margarita Maza, fue la primera embajadora de México, cuando representó al país en Estados Unidos.

A Margarita Maza la conocemos por ser la esposa de Juárez, el 21 de marzo le vamos a dar la categoría de la primera diplomática histórica, embajadora histórica. Saben por qué, porque cuando ella estuvo en Estados Unidos y Juárez regresa a México, ella representa a México frente al gobierno de Estados Unidos, una mujer extraordinaria; sufrieron muchísimo, mucha pobreza y aún así decían que era conservadora no, ella tenía un pensamiento liberal ayudando a Juárez en toda la lucha de la Reforma y al mismo tiempo contra la invasión francesa”, informó al inaugurar el centro Libre de Mujeres en el municipio de Coquimatlán en Colima.

La jefa del Ejecutivo destacó que en los Centros Libres para Mujeres, las mujeres podrán ir de forma libre y obtener apoyo si tienen algún tipo de problema o también si enfrentan situaciones de violencia.

También serán espacios de reunión para las mujeres en sus comunidades.

Sheinbaum destacó que los Centro LIBRE para las Mujeres son espacios que representan una gran transformación en el país, porque permiten que las mujeres de todos los municipios del país tengan un lugar donde puedan recibir apoyo psicológico y jurídico, hacer un taller o simplemente reunirse de manera libre para ejercer sus derechos.

Como parte de las actividades en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno de México informó que este año se tendrán 1,001 Centros LIBRE en el país, ya que se instalarán 323 espacios este año con una inversión de 983 millones 491 mil pesos, que se sumarán a los 678 que fueron aperturados en 2025.

ENTREGA PENSIONES:

En Tecomán, Sheinbaum encabezó la entrega de pensiones a mujeres.

¿Qué son los Programas de Bienestar? ¿Qué es la Pensión Mujeres Bienestar?: Justicia”, destacó.

Explicó que este es uno de los tres programas nuevos que iniciaron con su administración, al que se suman la Beca Rita Cetina para alumnas y alumnos de secundaria, que este año se ampliará a niñas y niños de primarias públicas, y Salud Casa por Casa.

-Ximena Mejía

cva*