Cinco monos araña rescatados del tráfico ilegal fueron liberados en reserva de Chiapas

Cinco monos araña (Ateles geoffroyi), rescatados tras ser víctimas del tráfico ilegal de fauna silvestre, fueron liberados en la Reserva de la Biosfera La Encrucijada, en Chiapas, como parte de una estrategia para recuperar la población de esta especie, considerada en peligro de extinción en México.

La acción fue realizada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), a través de la Reserva de la Biosfera La Encrucijada (REBIEN), en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA) "Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro" (ZOOMAT).

Asimismo, el Fondo de Áreas Naturales Protegidas y la Fundación Mexicana para el Océano brindaron apoyo para la logística que hizo posible el traslado y la reintegración de los ejemplares.

Tras evaluar que existían las condiciones adecuadas para su reintegración, tres hembras y dos machos fueron trasladados al municipio de Acapetahua, donde fueron liberados al interior de la Reserva de la Biosfera La Encrucijada.

Los ejemplares provenían de decomisos realizados por autoridades ambientales durante operativos contra el tráfico ilegal de fauna silvestre. Aunque no tienen parentesco entre sí, durante su proceso de rehabilitación lograron conformar un grupo social estable, condición que incrementó las posibilidades de éxito de su liberación.

La Conanp destacó que esta liberación representa un paso importante para la conservación de la especie, ya que la población de monos araña en esta Área Natural Protegida ha sufrido una disminución considerable en los últimos años.

Como parte de una estrategia conjunta entre autoridades ambientales federales y el Gobierno del Estado de Chiapas, se han impulsado programas de reintroducción y liberación de especies prioritarias para fortalecer el equilibrio ecológico de los ecosistemas protegidos.

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El mono araña, un aliado indispensable

El mono araña desempeña un papel fundamental en la conservación de los ecosistemas tropicales, motivo por el cual es conocido como el "jardinero del bosque".

Alrededor del 80 por ciento de su alimentación está compuesta por frutas maduras. Durante su recorrido diario por las copas de los árboles consume frutos completos y dispersa las semillas a grandes distancias mediante sus excretas, favoreciendo la regeneración natural de la vegetación.

Gracias a esta función ecológica, contribuye al crecimiento de nuevas plantas y árboles, ayudando a mantener la biodiversidad y la salud de los bosques.

Cabe señalar que actualmente el mono araña está catalogado como En Peligro de Extinción en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, por lo que cuenta con el máximo nivel de protección legal en el país. Su captura, comercialización, posesión o cualquier daño ocasionado a la especie constituye un delito federal.

Derivado de lo anterior, la Conanp, junto con autoridades ambientales de Chiapas y del municipio de Acapetahua, hizo un llamado a la población para respetar a los ejemplares recién liberados y contribuir a la conservación de su entorno.