CIMA escala nueve posiciones en el ranking Great Place to Work® México 2026 y se coloca en el lugar 39

CIMA, empresa mexicana con presencia nacional en el sector alimentario dedicada a la producción y distribución de alimentos no perecederos, soluciones logísticas para programas de asistencia social y cadenas privadas, fue reconocida en el lugar 39 del ranking Great Place to Work® México 2026, avanzando nueve posiciones respecto a la edición anterior.

La distinción, correspondiente a la evaluación del ejercicio 2025 en la que participaron miles de organizaciones a nivel nacional, refrenda el trabajo de los miles de colaboradores que operan en sus plantas de producción, cocinas industriales y centros de distribución a lo largo del país.

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Con este resultado, CIMA acumula cuatro años consecutivos como empresa certificada por Great Place to Work y consolida su presencia por tercer año seguido en el ranking de mejores empleadores del país.

Un avance que se mide en confianza

La metodología de Great Place to Work evalúa, entre otros indicadores, la confianza que los colaboradores depositan en sus líderes, el orgullo por el trabajo que realizan y la calidad de las relaciones al interior de los equipos. Estas dimensiones no se construyen con acciones aisladas, sino con consistencia a lo largo del tiempo.

En los últimos años, CIMA ha desarrollado programas de formación profesional, esquemas de liderazgo cercano e iniciativas orientadas a fortalecer el sentido de pertenencia entre sus colaboradores. El avance de nueve posiciones en una sola edición, en un ranking donde la competencia se estrecha año con año, refleja ese proceso de mejora continua.

"Este reconocimiento le pertenece a cada una de las personas que conforman CIMA y que, día con día, eligen construir un mejor lugar para trabajar. Avanzar al lugar 39 confirma una convicción que mantenemos puertas adentro: cuando la confianza se cultiva con autenticidad y consistencia, los resultados llegan como una consecuencia natural", expresó Teddy Martínez, CEO de CIMA.

Uno de los momentos más representativos de esta edición ocurrió en la ceremonia de premiación. Para recibir el reconocimiento, CIMA no envió únicamente a su equipo directivo: invitó a los colaboradores mejor evaluados en su proceso interno de evaluación 360°, es decir, a quienes sus propios pares, líderes y equipos identificaron como referentes de liderazgo, compromiso y cultura organizacional. Una decisión que resume, en un solo gesto, la apuesta de la compañía por poner a las personas al centro.