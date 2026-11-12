Detectan cocaína impregnada en playeras en el AICM que serían enviadas a Chile

Un paquete con destino a Chile encendió las alertas de seguridad en el Centro Postal Mecanizado de la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de que autoridades federales descubrieron ocho playeras impregnadas con una sustancia que, de acuerdo con los primeros análisis, dio positivo a cocaína.

El hallazgo se registró durante una revisión de rutina en la zona de exportaciones, donde agentes de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) detectaron alteraciones en la densidad de un envío postal al examinarlo mediante equipos de rayos X.

Ocho playeras impregnadas con presunta cocaína fueron detectadas en un envío postal con destino a Chile, durante una inspección en la Aduana del AICM. (ANAM

Las irregularidades llevaron a los inspectores a solicitar el apoyo de un binomio canino especializado en la detección de sustancias ilícitas. La reacción del ejemplar reforzó las sospechas, por lo que se ordenó abrir el paquete para verificar su contenido.

Ocho playeras impregnadas con presunta cocaína fueron detectadas en un envío postal con destino a Chile, durante una inspección en la Aduana del AICM. (ANAM

En su interior fueron encontradas 19 prendas de vestir. Sin embargo, ocho playeras blancas presentaban características inusuales debido a que estaban impregnadas con una sustancia cuyo peso aproximado fue reportado en 5.34 kilogramos.

Ante la posibilidad de que se tratara de un narcótico, los agentes tomaron una muestra del material y la sometieron a un dispositivo portátil de identificación de sustancias químicas. El resultado preliminar fue positivo a cocaína.

Ocho playeras impregnadas con presunta cocaína fueron detectadas en un envío postal con destino a Chile, durante una inspección en la Aduana del AICM. (ANAM

Para establecer con precisión la composición del material localizado, la muestra fue remitida a la Unidad Técnica de Asesoría y Muestreo (UTAM) de la Aduana del AICM, donde se realizarán los análisis correspondientes.

Mientras se determina oficialmente la naturaleza de la sustancia, las prendas permanecen bajo resguardo de Correos de México.

Ocho playeras impregnadas con presunta cocaína fueron detectadas en un envío postal con destino a Chile, durante una inspección en la Aduana del AICM. (ANAM

En el operativo participaron elementos de la ANAM, en coordinación con la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y personal del Servicio Postal Mexicano.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer la identidad del remitente o del destinatario del paquete interceptado.