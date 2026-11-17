Un total de 17 puertos tanto para embarcaciones mayores como menores fueron cerrados este martes por evento de “Norte”, reportó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

Se reportó que este cierre se derivó de los diversos fenómenos meteorológicos que tienen lugar en el país.

Los puertos que fueron cerrados se encuentran ubicados en el Golfo de México.

Aquí la lista de puertos para embarcaciones mayores que fueron cerrados son:

Tamaulipas: Altamira y Matamoros.

Veracruz: Veracruz, Tuxpan, Coatzacoalcos y Alvarado.

Tabasco: Frontera

Los puertos para embarcaciones menores que fueron cerrados son:

Tamaulipas: Tampico, Altamira, La Pesca, Matamoros

Veracruz: Veracruz, Tuxpan, Coatzacoalcos, Alvarado, Tecolutla, Tamiahua, Nautla, Cazones, Tlacotalpan y Tonalá.

Tabasco: Dos Bocas y Frontera.

Nuevo frente frío

De acuerdo con la CNPC de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el frente frío número 7 recorrerá el noroeste de México.

Asociado con otros sistemas meteorológicos, originarán fuertes rachas de viento, descenso de temperatura y lluvias con intervalos de chubascos en la mencionada región, además de oleaje elevado en la costa occidental de la península de Baja California.