El paso del Frente Frío número 6 dejó afectaciones en once municipios de Veracruz y la muerte de una persona en Yecuatla, además de rescates, inundaciones y carreteras cerradas.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Protección Civil, en coordinación con fuerzas de tarea estatales y municipales, se realizaron labores de rescate, recorridos de verificación, señalización de zonas afectadas y retiro de árboles caídos.

En Yecuatla, un hombre fue arrastrado por la corriente del río en la comunidad de Miramar y posteriormente fue localizado sin vida, de acuerdo con información confirmada por el presidente municipal, Rolando Jiménez Pérez. Habitantes de Miramar y Cruz Blanca participaron de forma voluntaria en las labores de búsqueda.

En ese mismo municipio, un derrumbe ocasionó el cierre de la carretera Misantla–Banderilla, a la altura del tramo conocido como La Zeta, que posteriormente quedó habilitada únicamente por un carril.

En Alto Lucero, dos personas fueron rescatadas luego de que la corriente del río Chiltepec arrastrara la camioneta en la que intentaban cruzar entre La Peña y la localidad de Tierra Blanca.

En Poza Rica, una persona adulta y una menor de edad quedaron atrapadas en un vehículo debido al anegamiento de una calle en la colonia Chapultepec, por lo que recibieron auxilio.

En Coatzacoalcos, los equipos brindaron atención en 14 colonias donde se registraron anegamientos, incluyendo apoyo con lanchas y ambulancias para la evacuación en los puntos con mayor afectación. El Malecón costero fue cerrado a la circulación en ambos sentidos porque el concreto se fracturó.

La Secretaría de Protección Civil exhortó a la población a respetar los cierres viales, evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas. Especial

En Nautla, el anegamiento de la carretera Nautla–Misantla impedía la circulación a la altura de Isla de Chapachapa; además, se reportó la caída de dos árboles en la vía Nautla–Jicaltepec.

En cuanto a viviendas, en Ángel R. Cabada se atendieron 21 viviendas por anegamiento, mientras que en Catemaco se registró una casa afectada por la misma causa.

En Río Blanco, personal de Protección Civil Municipal inspeccionó un deslizamiento en la colonia Álvaro Obregón, sin que se identificaran daños en viviendas o vialidades. Asimismo, en Alvarado y Texistepec se atendieron casas destechadas.

En Alvarado también se reportaron anegamientos en la Riviera Veracruzana y afectaciones derivadas de una tromba, acompañada de fuertes rachas de viento, que provocó la caída de un poste eléctrico y el incendio de una palapa comercial.

Las labores se concentran en el restablecimiento de los servicios de energía eléctrica y telefonía. La Secretaría de Protección Civil exhortó a la población a respetar los cierres viales, evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas.