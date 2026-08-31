Ciclista es atropellado por un tráiler al intentar cambiar de carril

El ciclista que murió atropellado el sábado en la avenida Acapulco, en San Nicolás de los Garza, fue identificado como Edwin Samir Vega Manzanares, quien recién había cumplido 30 años de edad.

El dato fue revelado por su madre Graciela Manzanares, quien a través de Facebook compartió una esquela en donde anunció el fallecimiento del joven.

Previo a dar este anuncio, Graciela había publicado una foto de su hijo en donde pidió a la comunidad que le dieran información acerca de su localización, ya que el joven estaba desaparecido.

Si alguien lo ha visto por favor avíseme, salió a las 10:30 am de Arboledas del Oriente, iba a Liverpool y no llegó a su trabajo, por favor cualquier cosa avísenme”, escribió.

Edwin Samir fue velado el pasado domingo en las Capillas Funerales Sendero, ubicadas en avenida Sendero Divisorio, de la colonia Joyas de Anáhuac, en Escobedo.

El sepelio se llevará a cabo este lunes a las 16:00 horas en el Parque Funeral Memorial, en Andrés Caballero 100 en este mismo municipio.

¿Qué sabemos del atropello que le costó la vida a Edwin?

El pasado sábado, Edwin Samir Vega fue atropellado mientras circulaba en una bicicleta a través de la avenida Acapulco, en la colonia La Fe, en San Nicolás de los Garza.

El hombre de 30 años fue impactado por un tráiler y posteriormente su cuerpo fue atropellado por las llantas traseras del remolque.

De acuerdo con los primeros reportes, el ciclista intentó cruzar los carriles de dicha arteria vial, entre la avenida Miguel Alemán y la calle Salina Cruz, sin embargo, accidentalmente se desplazó hacia el tractocamión y aparentemente el chofer no se percató a tiempo de su presencia por lo que terminó arrollándolo con la pesada unidad.

Elementos de Protección Civil de San Nicolás acudieron al lugar y confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

El cuerpo de Edwin Samir fue trasladado al Servicio Médico Forense, en donde se realizará la autopsia de ley.

Motociclista fallece tras choque en la México-Puebla

Días atrás, en el Estado de México, un motociclista murió esta mañana en el kilómetro 23 de la autopista México-Puebla, luego de ser impactado mientras circulaba en el bloque central por una camioneta de redilas.

Elementos de la Guardia Nacional y paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) fueron alertados y atendieron la emergencia; sin embargo, no se pudo hacer nada por el motociclista, que, a causa del impacto, perdió la vida de manera instantánea.

El área fue acordonada y se espera la llegada de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGEM), para que tomen conocimiento del hecho, se inicie la carpeta de investigación y se trasladen el cuerpo a la agencia del Ministerio Público correspondiente.

El hombre que conducía una motocicleta 250cc, con placas 5058T8 del Estado de México, fue identificado como Edgar David de 39 años de edad, con residencia en el municipio de Chalco.

Debido a la reducción de carriles, la vialidad se ve afectada para los usuarios de la autopista que transitan de la Ciudad de México hacia la zona de Chalco o Ixtapaluca.

Pese a que el incidente se registró a las 11 de la mañana, hasta las 15:00 horas no se había presentado personal de la FGJEM.