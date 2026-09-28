Christopher Landau pide acusar a quienes tengan la visa vencida

El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, lanzó una convocatoria abierta para que cualquier persona pueda denunciar a quien o quienes hagan uso irregular de su visa de ingreso a territorio norteamericano, ya sea porque se les venció y no han salido o por participar en actividades no autorizadas.

Aunque ya en su momento el funcionario había recibido reportes vía redes sociales sobre la permanencia de personas de cualquier nacionalidad que presuntamente abusaban de su visa al llevar a cabo otro tipo de actividades dentro de la Unión Americana como participar en marchas contra el gobierno, en esta ocasión puso a disposición una cuenta de correo electrónico para recibir dichos reportes, sea por un ciudadano americano o de cualquier otro país, según explicó.

Estamos pidiendo respetuosamente SU ayuda: tanto a estadounidenses como a no estadounidenses. Si sabe, o tiene razones para creer, que alguien está abusando de los términos de su visa (ya sea por excederse en la duración o por participar en actividades no autorizadas), por favor infórmenos y lo investigaremos”

En su mensaje, a través de su cuenta de “X”, el ex embajador en México, añade el enlace a un formulario en línea para recibir la mayor información que se pueda.

travel.state.gov/reportvisafraud”

Y recuerde: aquellos que abusan del sistema hacen la vida más difícil para todos los demás que juegan limpio! Gracias”.

El subsecretario Landau recuerda que desde el Departamento de Estado se da seguimiento a cada proceso de solicitud de visa de personas que solicitan entrar a los Estados Unidos a trabajar, estudiar o en calidad de turistas, sin embargo, muchas personas cometen fraude, “ya sea excediéndose en la duración de sus visas o participando en actividades (p. ej., empleo) no autorizadas por sus visas”, por eso esta nueva directriz.

Bajo la presidencia de Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio reconocemos y reafirmamos nuestra responsabilidad de asegurar que nuestros huéspedes extranjeros cumplan con nuestras leyes”, sostuvo.

Restricción visas

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, anunció la restricción del visado para un número importante de nacionales de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, “quienes han socavado gobiernos democráticamente electos y el estado de derecho en nuestro hemisferio”.

El funcionario explicó que estas naciones forman parte del llamado Escudo de las Américas, cuyos gobiernos están ampliamente alineados en objetivos políticos, económicos y de seguridad clave.

Entre estos se encuentra la imperativa necesidad de enfrentar y derrotar a los grupos criminales organizados, que lamentablemente a menudo son ayudados y respaldados por actores corruptos y cómplices dentro de la región”

En este sentido, dijo que para avanzar en los objetivos comunes se dispuso de la aplicación de este tipo de restricciones de visado para personas de estos cuatro países.

El Escudo no es solo palabras; es acción y resultados. Manténganse atentos para más”

En el caso de Bolivia se revocó las visas de 12 políticos y sus familias, entre ellos: Martin Daniel Irustq Flores, Fiscal Superior y Albania Caballero Saavedra, primera juez de investigación anti corrupción del Departamento de Santa Cruz, Bolivia.

El Departamento de Estado también está designando públicamente al Fiscal General de Bolivia, Roger Mariaca, por su participación en una corrupción significativa

En el caso de Colombia se sancionó a dos personas, el empresario del sector energético, Euclides Antonio Torres Romero y la senadora de MAIS, Martha Isabel Peralta Epieyu.

Sobre Perú, se sancionó con la cancelación de su visa a Juan Carlos Núñez Matos, juez de la Corte Constitucional.

Finalmente, por Ecuador se sancionó a dos funcionarios y sus familias, sin dar a conocer mayores detalles.