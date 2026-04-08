Choque de autobús contra tractocamión deja dos muertos y 15 heridos en Tamaulipas

Un autobús de turismo que viajaba en caravana con otras unidades se estrelló contra un tractocamión estacionado en el acotamiento la madrugada del 8 de abril, en el tramo carretero Victoria-Zaragoza.

El accidente dejó un saldo preliminar de dos personas fallecidas y 15 lesionados.

El choque ocurrió a las 03:00 horas en el kilómetro 91, muy cerca del punto donde la carretera a Zaragoza se cruza con la de Monterrey, en el lugar conocido como "El Atorón".

Según información de los operadores, el tractocamión siniestrado no era visible ni contaba con señalamientos que alertaran sobre su presencia.

El autobús de la empresa NaBus presenta destrucción frontal tras chocar contra un tractocamión en la carretera Victoria-Zaragoza, durante la madrugada del 8 de abril. Excélsior

El autobús involucrado pertenece a la empresa "NaBus", había salido de Veracruz con destino a Coahuila y circulaba en caravana.

Al lugar acudieron ambulancias del Centro Regulador de Urgencias Médicas y personal de Protección Civil.

Equipos de emergencia atienden a los pasajeros lesionados tras el choque de un autobús en la carretera Victoria-Zaragoza durante la madrugada del 8 de abril. Excélsior

Sin embargo, ante la magnitud del accidente, los servicios de emergencia resultaron insuficientes debido a la falta de unidades disponibles.

Los heridos fueron trasladados a distintos hospitales de la capital tamaulipeca.

El percance guarda similitud con otro ocurrido el 27 de diciembre de 2025, en el que un autobús de línea foránea chocó contra un tráiler de doble remolque que se encontraba varado.

En aquel accidente dejó un saldo de dos pasajeros muertos y 30 heridos.

La circulación en la carretera se vio afectada hasta el amanecer.

clm