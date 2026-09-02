Chocan tráileres en el Arco Norte y se desata rapiña

Un choque entre dos tráileres provocó una fuerte afectación a la circulación sobre el Arco Norte en el estado de Hidalgo, donde el percance también derivó en actos de rapiña mientras se realizaban las labores para retirar las unidades.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 91, cerca de la caseta de Atitalaquia, en dirección a Querétaro.

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los vehículos de carga se impactó contra la parte posterior de otro, lo que dejó ambos automotores parcialmente atravesados sobre la vía.

La colisión ocasionó una larga fila de vehículos, estimada en aproximadamente 10 kilómetros, debido al cierre parcial de carriles y a las maniobras de auxilio.

En medio de la atención del accidente, algunas personas se aproximaron a uno de los remolques y comenzaron a retirar mercancía que quedó expuesta tras el impacto, generando una situación de rapiña.

Grúas fueron trasladadas al sitio para retirar los tractocamiones y liberar la carretera.

Las labores mantuvieron afectada la circulación durante varias horas, por lo que se pidió a los automovilistas extremar precauciones y, de ser posible, utilizar rutas alternas.