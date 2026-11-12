Tiene Chema Martínez mansión de 40 millones de pesos en Bugambilias

Cuarenta millones de pesos. Es el valor estimado de la residencia donde vive José María "Chema" Martínez en la zona de Residencial Bugambilias, en Zapopan: más de mil metros cuadrados de terreno, alberca semiolímpica y un jardín que no conoce el estiaje ni la escasez de agua. En su declaración patrimonial, el regidor de Morena reporta una sola casa, sin precio, sin fecha de compra y con una superficie de cero metros cuadrados.

Es la casa del regidor de Morena que en cada sesión de cabildo se presenta como la voz del pueblo tapatío, el mismo que bautizó como agua puerca la que sale de sus llaves. Milita en el partido que hizo de la austeridad una doctrina de gobierno y que repite, desde los tiempos de Andrés Manuel López Obrador, que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, y aspira a ser otra vez su candidato a la presidencia municipal de Guadalajara en 2027.

La mansión de Chema

La casa ubicada en Av Compositores 4641, Fraccionamiento Campestre Los Pinos, Zapopan, tiene alberca semiolímpica y un jardín de alrededor de 400 metros cuadrados que luce verde todo el año, según la documentación y las escrituras consultadas para esta nota.

Según consta en la escritura pública número 89, fechada en Jalostotitlán Jalisco, el 13 de julio de 2015, ante el notario Miguel Gutiérrez Barba, la propiedad tiene una superficie de 1,080 metros cuadrados, y José María Martínez Martínez, es el propietario, único pues estableció que estaba casado por bienes separados.

Desde 2022, Martínez ha hecho del agua puerca su bandera. Ha pedido declarar emergencia sanitaria y ha recordado que las familias, sobre todo las madres, destinan parte de su ingreso a comprar agua para no enfermarse. En el diagnóstico tiene razón. La ironía está en el domicilio.

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Llenar una alberca de ese tamaño exige alrededor de 180 mil litros de agua, el equivalente a 240 tinacos de 750 litros. A eso se suma el riego del jardín: un césped de 400 metros cuadrados consume entre 8 mil y 10 mil litros por semana en temporada de calor, según las guías de riego. Son entre 11 y 13 tinacos más cada semana, solo para que el pasto no amarillee.

El regidor que denuncia el agua turbia de las colonias tapatías mantiene un jardín de 400 metros cuadrados siempre verde en una de las zonas más exclusivas de Zapopan, a la orilla de su alberca. Las familias que él mismo describe, las que compran agua para no enfermarse, no tienen ese problema resuelto. Él sí.

El coleccionista

El humilde regidor de Morena tiene también una pasión cara. De acuerdo con fuentesconsultadas, es uno de los coleccionistas con más obras de Mathias Goeritz en México.

Goeritz (1915-1990) nació en Alemania, se nacionalizó mexicano y fue escultor, arquitecto, pintor y poeta. Es una de las figuras centrales de la vanguardia plástica del siglo XX en el país: suyas son las Torres de Satélite, que diseñó con Luis Barragán, y el Museo Experimental El Eco.

Su obra tiene precio de museo. En 2016, Christie's estimó una pieza de su serie Mensaje entre 100 mil y 150 mil dólares, y Phillips otra entre 80 mil y 120 mil. En México, Morton Subastas vendió su escultura Bailarín, de 1951, en 1.2 millones de pesos. Un dibujo pequeño se consigue por unos cuantos miles de dólares; las esculturas de formato mayor y los relieves de la serie Mensaje, que son los que hacen una colección seria, se cotizan en cientos de miles o en millones de pesos por pieza.

Goeritz es apenas una parte del acervo. Martínez reúne además una amplia colección de pintura de alta gama, de valor difícil de calcular. Una estimación conservadora sitúa el conjunto de pinturas y esculturas por encima de los 200 millones de pesos, repartidos en varios inmuebles.

La declaración que no declara

Nada de eso aparece en sus papeles. La versión pública de su declaración patrimonial de modificación 2025, presentada ante la Contraloría Ciudadana de Guadalajara y correspondiente al ejercicio 2024, registra un solo inmueble: una casa adquirida por compraventa, sin valor de adquisición, sin fecha de compra y con cero metros cuadrados de terreno y cero de construcción. No declara vehículos. En bienes muebles aparecen dos compras, del 10 de mayo de 2020 y del 20 de junio de 2023, con el valor en blanco y testada la casilla que indicaría si se trata de menaje, joyas, colecciones u obras de arte.

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Los huecos no encuentran respaldo en el propio documento. El artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas ordena que las declaraciones sean públicas y solo permite reservar los rubros que afecten la vida privada o los datos personales. El listado de datos confidenciales anexo a la versión pública enumera lo que se suprimió y con qué fundamento: la ubicación de los inmuebles, los datos del registro público y los nombres de terceros que sean personas físicas. La superficie, el valor y la fecha de compra no figuran en esa lista, así que ninguna reserva explica que falten. El tipo de bien mueble tampoco está entre los datos confidenciales y, aun así, aparece testado. El formato pide cada uno de esos datos, y en bienes muebles reserva casillas para joyas, colecciones y obras de arte.

Su trayectoria tampoco lo explica. La carrera conocida de Martínez transcurre en la nómina pública: regidor, diputado local, senador, otra vez diputado y otra vez regidor. En la declaración reporta 972 mil 908 pesos netos por su cargo durante 2024 y cero en todo lo demás: actividad empresarial, rendimientos financieros, servicios profesionales, venta de bienes y cualquier otro ingreso. No declara participación en empresas ni fideicomisos. Con lo que perciben su pareja o sus dependientes, el ingreso del hogar llega a un millón 242 mil 908 pesos.

Las cuentas no salen. Con 972 mil 908 pesos al año, ahorrados íntegros y sin gastar un peso en comer, vestirse o pagar servicios, Martínez tardaría 41 años en juntar el precio de la casa y más de dos siglos en reunir una colección de 200 millones. El ingreso de todo su hogar tampoco cambia la escala: harían falta 32 años solo para la casa. Un supuesto deliberadamente generoso, 150 mil pesos netos al mes durante los casi 20 años de cotización que acredita su expediente de pensión más los cinco que suma desde 2021, daría 45 millones. Alcanza para la casa y deja sin explicación el arte.

Tampoco hay rastro de herencias ni donaciones: la casa y los dos bienes muebles figuran como compraventas. Si el dinero salió del patrimonio de su familia, la declaración era el lugar para decirlo, y ahí no aparece.

Los 3.2 millones que no tenía

Hace apenas unos años, el mismo hombre se declaró sin recursos. En 2021 se supo que Martínez se había jubilado a los 49 años con una pensión de más de 108 mil pesos mensuales del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Para alcanzarla tuvo que cubrir los años que pasó sin cotizar mientras era senador del PAN, con un adeudo que superaba los cuatro millones. El 29 de marzo de 2019, la empresa Findoc depositó 3.2 millones para saldarlo.

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Cuando le preguntaron por ese dinero, explicó que se trataba de un préstamo conseguido a través de amistades, porque esa cantidad "no estaba en mi posibilidad, en mi capacidad financiera". Findoc pertenece a dos empresas constituidas en Delaware.

El 21 de julio de 2021, la Contraloría del Estado y el Órgano Interno de Control del Instituto de Pensiones presentaron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, contra quien resulte responsable, por el otorgamiento de esa pensión. Lo hicieron después de auditar 70 expedientes. En mayo de 2024 el caso seguía sin resolverse.

En abril de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó la reforma constitucional que pone tope a las pensiones doradas. El aspirante de su partido en Guadalajara protagoniza, desde hace cinco años, uno de los casos de pensión dorada más sonados de Jalisco.

Lo que tiene que explicar

Las tres imágenes no caben en la misma persona. El pensionado que en 2019 necesitó que una empresa con matriz en Delaware le prestara 3.2 millones. El dueño de una residencia de 40 millones y de un acervo de arte que rebasa los 200. Y el declarante que ante la Contraloría reporta una casa de cero metros cuadrados y un ingreso de 972 mil pesos.

Martínez tiene derecho a su patrimonio, siempre que pueda explicarlo. Le toca decir cuándo y con qué recursos compró la casa y las obras; por qué la casa que declara no tiene valor, fecha ni superficie; qué adquirió en 2020 y en 2023 y cuánto pagó; por qué no aparecen las pinturas, las esculturas ni los inmuebles donde las guarda; quién le otorgó el préstamo personal que reporta desde julio de 2019 y si pagó el de Findoc, y si hoy cobra la pensión que la Contraloría llevó a la Fiscalía.

La misma ley obliga a los órganos internos de control a verificar la evolución del patrimonio de los servidores públicos. En el caso del regidor, esa revisión tiene material de sobra.

Quien pide agua limpia para los pobres desde la orilla de una alberca semiolímpica le debe a Guadalajara una explicación. Y la debe antes de intentar pedirle el voto.