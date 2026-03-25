Presumen limpieza de chapopote en 165 km de litoral del Golfo de México, que sería sólo 26.19% de superficie contaminada

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A 25 días del primer reporte de arribo de chapopote a costas de Veracruz y Tabasco, el grupo interdisciplinario formado por el Gobierno de México, dio a conocer que a la fecha, se han logrado recolectar 128 toneladas de residuos impregnados de "crudo" a lo largo de más de 165 kilómetros de litoral del Golfo de México, de los 630 kilómetros que reportan las comunidades, es decir, en sólo el 26.19 por ciento de la superficie afectada, en 51 sitios contaminados.

Explicó que los trabajos de limpieza se realizaron en inmediaciones de los puertos de Alvarado, Coatzacoalcos, Tuxpan y Veracruz, así como en Dos Bocas, Tabasco, logrando confinar la dispersión del contaminante en puntos estratégicos, "evitando su propagación hacia ecosistemas sensibles".

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Detalló que "se mantienen labores permanentes de limpieza en playas, cuerpos de agua y áreas de manglar afectadas, mediante brigadas interinstitucionales que realizan recolección manual, instalación de barreras de contención y uso de cordones oleofílicos para la recuperación del hidrocarburo".

El grupo interdisciplinario, destacó que el Área de Responsabilidad Social de Petróleos Mexicanos, mantiene comunicación directa con cooperativas y pescadores, "y ha brindando acompañamiento técnico, además de esquemas de apoyo para mitigar las afectaciones económicas derivadas de la contingencia por un monto de más de 35 millones de pesos".

Indicó que los recursos se destinaron al apoyo del municipio de Pajapan, Veracruz mediante el suministro de 100 mil litros de combustible; 60 mil de gasolina magna y 40 mil de diésel, con un valor de más de 20 millones de pesos.

Agregó que a través del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA), se invertirá un monto de 15 millones de pesos para la adquisición de artes de pesca (redes y equipos).

Habitantes y personal realizan recorrido de verificación en una playa del litoral de Veracruz donde se localizaron fragmentos de chapopote tras el derrame. Excélsior

"Desde el 17 de marzo opera la Unidad Médica Móvil de Pemex para brindar servicios de salud en los municipios afectados.

De manera complementaria, Pemex incorporó a través de un esquema de contratación temporal a pobladores de las comunidades afectadas para labores de saneamiento", puntualizó.

El grupo conformado por Marina, Semarnat, Profepa, Energía, ASEA, Pemex y autoridades estatales y municipales, subrayó que de manera paralela, se mantiene una investigación técnica y científica "para determinar el origen del hidrocarburo detectado", a través de imágenes satelitales, desplazamiento de buques en el área con apoyo de drones y sobrevuelos con aeronaves de la Armada de México.

"Como parte de este proceso, se realizan análisis oceanográficos, monitoreo de corrientes marinas y revisiones en infraestructura marítima y portuaria, así como requerimientos de información a operadores del sector energético", manifestó.

Abundó que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), órganos desconcentrados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), realizan inspecciones en sitio, recorridos terrestres y sobrevuelos de verificación en los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche y Tamaulipas para verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental en el sector hidrocarburos.

La activación formal del protocolo ocurrió cuando el daño ya era visible en al menos 9 puntos veracruzanos y en zonas de Tabasco. Foto: Lourdes López

"Estas labores incluyen supervisión de acciones de contención, evaluación de impacto ambiental y la integración de elementos para la investigación en curso", señaló.

Reveló que la ASEA ha realizado 11 recorridos de supervisión en los municipios de Coatzacoalcos, Pajapan, Antón Lizardo, Boca del Río, Alvarado y Tuxpan, Veracruz.

Asimismo, ha emitido cinco requerimientos de información a empresas con operaciones de extracción de hidrocarburos en el Golfo de México para identificar posibles incidentes vinculados con sus actividades que pudieran estar relacionados con el chapopote detectado.

Por su parte, la Profepa visitó más de 32 sitios, incluyendo playas, lagunas, ríos y arroyos. Ha verificado los trabajos de limpieza en la laguna del Ostión, en Coatzacoalcos; en las playas de Arroyo Verde y Laguna de Tupilco, en Paraíso, Tabasco; así como en tramos del Ejido El Alacrán-Manatinero, en Cárdenas, Tabasco.

Adicionalmente, sostuvo reuniones con académicos y organizaciones de la sociedad civil para recabar información sobre los sitios con presencia de hidrocarburos, así como posibles afectaciones a flora y fauna.

El grupo interdisciplinario del Gobierno de México, resaltó que una vez determinado el origen del incidente, se procederá conforme al marco legal vigente para deslindar responsabilidades y, en su caso, imponer las sanciones administrativas, penales y ambientales correspondientes, que incluyen multas económicas y responsabilidad ambiental.

Por el derrame, la Fundación Caretta MX ha confirmado el hallazgo de un delfín sin vida en la playa del Ejido Guillermo Prieto. Fotos: Especial.

Además de que se continuarán implementando medidas de remediación ambiental, apoyo a la restauración de ecosistemas y compensación a los sectores afectados como las comunidades pesqueras.

Cabe recordar, que la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, integrada por comunidades, académicos, investigadores y ONG's, advirtió hace unos días que el derrame de hidrocarburos detectado desde el pasado 1 de marzo, se sigue expandiendo sin control, alcanzando 630 kilómetros de litoral, que es casi la extensión total del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México, desde la Laguna de Tamiahua, Veracruz, hasta Paraíso, Tabasco.

Advirtió que la realidad es que la mayoría de los 51 sitios impactados no han recibido atención y sigue arribando chapopote.

Alertaron sobre graves afectaciones a manglares, corales, tortugas marinas, manatíes, pelícanos, peces, delfines y moluscos.

Asimismo, denunciaron el grave daño económico a 16 mil familias que dependen de la pesca para subsistir.

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