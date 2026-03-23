Cesan a cónsul honorario de Filipinas en Guadalajara; lo relacionan con el CJNG

La Secretaría de Relaciones Exteriores canceló la autorización de Martín Camarena de Obeso, como cónsul honorario de Filipinas en Guadalajara, luego de que autoridades del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo relacionaran, en febrero pasado, a una empresa ligada con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

La decisión asumida por el canciller Juan Ramón de la Fuente el pasado 2 de marzo fue publicada este lunes en el Diario Oficial de la Federación.

Por acuerdo del Ciudadano Secretario de Relaciones Exteriores se dan por terminadas las funciones que venía ejerciendo el señor Martín Camarena de Obeso, quien estuvo adscrito como Cónsul Honorario de la República de Filipinas en la ciudad de Guadalajara, con circunscripción consular en los estados de Baja California, Baja California Sur, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora”

Martín Camarena de Obeso permanecía en el cargo desde el 27 de febrero de 2002, cuando fue nombrado por el gobierno del presidente Vicente Fox, y se le ratificó durante la presente administración en 2025.

El pasado 19 de febrero la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó a un complejo turístico mexicano de tiempo compartido, cinco personas y 17 empresas mexicanas por su relación con el CJNG.

Entre las compañías sancionadas se encontraba “Ornitorrinco Inmobiliaria”, de la cual es socio el excónsul honorario.

El Departamento de Estado ha designado a distintas empresas y personajes mexicanos por participar en un esquema de tiempos compartidos a partir de la cual comete fraudes contra ciudadanos de origen norteamericano, particularmente jubilados.

España entrega a sujeto ligado al CJNG por tráfico de armas

Por Ricardo Lara

Un presunto traficante internacional de armas vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue extraditado desde España a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por conspiración para tráfico de drogas y suministro de armamento.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Peter Dimitrov Mirchev, ciudadano búlgaro, compareció ante una corte federal en el estado de Virginia tras su entrega por autoridades españolas luego de ser detenido el 8 de abril del año pasad.

De acuerdo con el comunicado oficial, emitido el pasado 20 de marzo, Mirchev es señalado como parte de una red internacional dedicada a facilitar el envío de armas de uso militar a organizaciones criminales, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Las investigaciones federales establecen que la organización operaba mediante el uso de certificados falsos de usuario final para simular que el armamento sería entregado a fuerzas armadas, cuando en realidad estaba destinado al CJNG.

Entre el arsenal que pretendían comercializar se encuentran ametralladoras, lanzacohetes, granadas, rifles de francotirador, minas antipersonales y sistemas antiaéreos.

Las autoridades estadunidenses también documentaron el envío previo de un lote de prueba compuesto por 50 rifles AK-47, como parte de las operaciones del grupo.

De acuerdo con la acusación, Mirchev presuntamente elaboró una lista de armamento para el CJNG por un valor aproximado de 53.7 millones de euros (aproximadamente 58 millones de dólares estadunidenses).

Además del suministro de armamento, los implicados enfrentan cargos por conspiración para traficar cocaína hacia territorio estadounidense, en coordinación con organizaciones delictivas.

Las autoridades indicaron que los integrantes del grupo habrían sostenido negociaciones para concretar envíos adicionales de armas de alto poder, lo que forma parte de la investigación federal en curso.

jcp