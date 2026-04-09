Marina del Pilar encabeza apertura de centro para jornaleros en San Quintín y refuerza agenda de justicia laboral

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, inauguró este jueves el Centro de Atención Integral para Trabajadores Agrícolas en San Quintín, un proyecto que forma parte de la estrategia nacional para garantizar derechos y mejorar las condiciones de vida de las y los trabajadores del campo.

Este Centro es la materialización de un compromiso de justicia, dignidad y reconocimiento a quienes con sus manos trabajan la tierra que nos alimenta a todos”, expresó Avila Olmeda.

Marina del Pilar Avila Olmeda encabezó el acto de inauguración del Centro de Atención Integral para Trabajadores Agrícolas en San Quintín ante población local. Excélsior

Representando al Gobierno Federal estuvo la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, quien recalcó que este plan, el cual forma parte del llamado Plan de Justicia para San Quintín, responde a una visión humanista orientada a atender de manera integral las necesidades de salud, bienestar social y desarrollo del campo.

El Plan es una estrategia construida a partir del diálogo directo con las comunidades jornaleras, particularmente con población indígena, para atender rezagos históricos en acceso a servicios, condiciones laborales y bienestar social. Entre otras acciones que forman parte del mismo están la renovación de 20 clínicas de salud en la región, el fortalecimiento del personal médico y el abasto de medicamentos, así como la construcción de un Hospital General de Zona que permitirá ampliar la cobertura de atención médica.

Imagen del Centro de Atención Integral para Trabajadores Agrícolas en San Quintín, Baja California, como parte del Plan de Justicia del Gobierno de México. Excélsior

Al respecto, Marina del Pilar señaló que están en marcha proyectos de infraestructura básica como la electrificación total de viviendas por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la rehabilitación de la carretera Transpeninsular y obras para garantizar el acceso al agua potable en comunidades.

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