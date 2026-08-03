Casos de sarampión aumentan a 19 mil 134 en México

México abrió el mes de agosto con 19 mil 134 casos de sarampión.

Esta contabilización publicada por la Secretaría de Salud, al corte del 3 de agosto, incluye todos los contagios registrados desde febrero del año pasado, cuando se hizo oficial el brote de esta enfermedad viral en nuestro país.

Es importante señalar que la mayoría de los pacientes se han confirmado en lo que va del año con un total de 12 mil 520.

JALISCO ENCABEZA LA LISTA DE CONTAGIOS

En el periodo 2025–2026, las 32 entidades han notificado contagios distribuidos en 510 municipios.

Jalisco, la Ciudad de México y Chiapas son las tres entidades que han concentrado el mayor número de pacientes en lo que va del presente año.

Con 6 mil 716 contagios, la entidad jalisciense se mantuvo en el primer lugar de la lista.

En segundo sitio con mil 017 casos, le siguió la capital del país y en tercer lugar la entidad chiapaneca con 858.

En cuarto sitio se ubicó Durango con 599 pacientes y finalmente Sonora con 394.

LOS NIÑOS SON LOS MÁS AFECTADOS POR SARAMPIÓN

Los menores que no han sido vacunados o que no tienen completo su esquema de inmunización siguen siendo los más afectados.

El mayor impacto se concentra en los niños de 1 a 4 años de edad.

En segundo lugar de casos se ubicaron los menores de 5 a 9 años y en tercer sitio los adultos de 25 a 29 años.

SUMAN 45 MUERTES POR SARAMPIÓN

La Secretaría de Salud informó que la cifra total acumulada de fallecimientos durante el periodo 2025-2026, se ubicó en 45.

Las 11 entidades que han notificado fallecimientos durante el brote fueron:

Chihuahua: 21

Zacatecas: 6

Jalisco:5

Ciudad de México: 4

Durango:3

Sonora: 1

Michoacán: 1

Tlaxcala: 1

Chiapas: 1

Guerrero: 1

Sinaloa: 1