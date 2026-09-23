Caso de 43 perros en Tlaquepaque vincula protección animal con reforma del Partido Verde

Autoridades de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aseguraron 43 perros que se encontraban en condiciones inadecuadas dentro de un domicilio de la colonia Residencial La Soledad, luego de atender un reporte difundido a través de redes sociales.

De acuerdo con la información municipal, el Agrupamiento Canino K9 acudió al inmueble y constató que los animales no contaban con condiciones apropiadas para permanecer en el lugar. Ante los hechos, el Ministerio Público ordenó el aseguramiento de los ejemplares, que posteriormente fueron trasladados por personal de Bienestar Animal al Centro de Bienestar Animal de La Nueva Santa María, donde quedaron bajo resguardo.

Al respecto, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aseguró que la intervención de las autoridades refleja la importancia de contar con disposiciones legales que permitan prevenir y atender oportunamente situaciones de maltrato o condiciones inadecuadas para los animales.

El partido vinculó estos hechos con la reforma constitucional en materia de protección animal que promovió y que fue aprobada por el Congreso de la Unión en noviembre de 2024 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de ese año.

El PVEM destacó que los cambios constitucionales establecen la prohibición del maltrato animal y fijan obligaciones para el Estado mexicano en materia de protección, conservación, cuidado y trato adecuado de los animales.

El caso registrado en Tlaquepaque evidencia la necesidad de fortalecer las acciones institucionales para garantizar el bienestar de los animales y contar con mecanismos que permitan actuar ante situaciones que pongan en riesgo su integridad, refirió la agrupación política.

La reforma busca establecer nuevas bases legales para que las autoridades federales, estatales y municipales participen en la protección animal, mientras que casos como el de los 43 perros ponen de manifiesto la aplicación de estas responsabilidades en el ámbito local.