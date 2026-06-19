Cártel inmobiliario estrangula a Tulum; buscan precio de ganga

El sol del Caribe ya no brilla igual en el asfalto de Tulum. Donde antes había un desfile interminable de turistas buscando el misticismo del paraíso, hoy hay cortinas metálicas abajo, candados oxidados por el salitre y un silencio espeso que cala hondo. No es sólo una mala racha; para quienes han visto crecer este rincón de Quintana Roo durante las últimas cuatro décadas, se trata de una asfixia inducida.

Al menos 30 negocios en la emblemática zona hotelera han desaparecido recientemente. La narrativa oficial habla de dinámicas de mercado, pero en las calles el diagnóstico es mucho más siniestro.

Víctor Chávez de la Torre mira el paisaje que habita desde hace más de 40 años y no ve una crisis casual; ve un diseño perfectamente trazado.

Es una caída estratégica de los millonarios, porque hay cárteles inmobiliarios. Para ellos están creando un caos para comprar barato, porque quieren hacer un macrodesarrollo tipo Cancún o tipo Miami”.

Foto: Fátima Vázquez.

Para Chávez de la Torre, la presión ya no es una hipótesis de escritorio, sino un acoso cotidiano que altera el pulso de sus días. Los grupos de poder económico global quieren la primera línea de la playa, los terrenos estratégicos, las esquinas donde se fundó el mito de Tulum. Y para lograrlo, están dispuestos a desgastar a los locales mediante litigios opacos trabas administrativas y la siembra de una incertidumbre económica insostenible.

Hay tanto dinero a nivel mundial que ellos quieren que todos nos vayamos, que yo me vaya, y a mí me están haciendo la vida imposible. Quieren que venda, barato o caro, pero que venda; esta es mi vida y aquí estoy —sentencia, resistiendo en un territorio que se ha vuelto hostil para sus propios fundadores.

A unos kilómetros de ahí, en el centro de Tulum, la geopolítica de los macrodesarrollos se traduce en un drama puramente aritmético: las cuentas no cuadran. Leopoldo Cocom, un empresario que defiende su patrimonio en el corazón urbano del destino, limpia un mostrador vacío mientras el reloj avanza sin que entre un solo cliente.

Está muy tronado, no estamos ni al 15% en cuestión de turismo. A veces no vendemos ni un peso. Mucha gente está cerrando porque nadie puede soportar una renta, un impuesto y los gastos del día a día.

La parálisis es un efecto dominó que aplasta con más fuerza a los eslabones más delgados de la cadena. En los accesos a la zona arqueológica, donde el viento arrastra el rumor de las olas contra el acantilado maya, los artesanos contemplan el paso de los visitantes con los brazos cruzados. Sus puestos, repletos de color y maderas talladas, se han convertido en un museo donde la gente sólo entra a mirar.

Luis Delgado, artesano del sitio, resume las jornadas en una contabilidad de la supervivencia:

Estuvo muerto todo como siempre. Hacemos una venta, dos ventas o tres máximo y ahí queda, o a veces no vendemos nada. La gente entra a mirar, pero no a comprar”.

Dos mundos en el mismo paraíso

El contraste es violento. En las revistas internacionales de viajes y en las campañas digitales, Tulum sigue vendiéndose como la joya indómita del Caribe mexicano, un edén de expansión hotelera residencial, desarrollos de lujo con albercas infinitas y preventas exclusivas en dólares. Sin embargo, detrás de esa fachada de opulencia, la economía de los que sostienen el destino se desmorona de forma acelerada.

El crecimiento acelerado de los últimos años edificó un Tulum de dos pisos: el de los capitales globales que proyectan torres de departamentos sobre la selva, y el de los locales que ya no pueden costear los servicios mínimos ni el suelo que pisan.

Tulum se encuentra hoy en una encrucijada histórica y dolorosa. No se trata sólo de sobrevivir a una temporada baja o de esperar a que regresen los vuelos masivos. El verdadero debate que se libra en las playas y avenidas del destino es de identidad y propiedad: una disputa silenciosa por saber si el futuro del Caribe mexicano pertenecerá a la comunidad que lo construyó paso a paso, o si terminará devorado por los nuevos dueños del dinero, quienes esperan pacientemente a que el paraíso termine de quebrar para comprarlo a precio de ganga.

*mcam