Intento de linchamiento en Temoaya: turba agrede a mujeres por presunto ritual en manantial

Dos mujeres estuvieron a punto de ser linchadas por una turba en la comunidad de Dolores, luego de ser acusadas por pobladores de contaminar un manantial local y realizar presuntos rituales.

El conflicto escaló hasta la comandancia municipal, donde los habitantes provocaron disturbios y destrozos al intentar evitar que las detenidas fueran puestas en libertad.

El estallido de la violencia

Los hechos se desencadenaron cuando un grupo de vecinos sorprendió a las mujeres, quienes se encontraban acompañadas por un perro negro, realizando lo que los lugareños interpretaron como un acto de brujería.

A pesar de que las señaladas argumentaron que solo estaban "dando gracias" y que utilizaban velas de cera de abeja para no contaminar, la comunidad las entregó a la policía municipal.

Los pobladores exigieron castigo para mujeres acusadas de hacer rituales. Especial

La tensión alcanzó su punto máximo en las oficinas de la comandancia. Al difundirse la noticia de que las mujeres serían liberadas por falta de pruebas de un delito mayor, una multitud rodeó el edificio, rompió cristales y causó destrozos en las instalaciones.

La agresión y el rescate

En un momento de caos, la turba logró interceptar a las mujeres cuando salían esposadas de las oficinas policiales.

Entre gritos y reclamos por la supuesta profanación del agua, las víctimas fueron golpeadas severamente antes de que las autoridades pudieran intervenir para resguardarlas nuevamente.

La tensión alcanzó su punto máximo en las oficinas de la comandancia. Especial

“Yo solo vine a dar gracias... es una vela de cera porque no nos gusta contaminar”, explicaba una de las mujeres durante el careo inicial con los vecinos, quienes rechazaron cualquier explicación y exigieron que fueran remitidas ante las autoridades.

Contexto de seguridad

Hasta el momento, la zona permanece bajo vigilancia para evitar nuevos brotes de violencia.

Este incidente se suma a la creciente lista de intentos de justicia por propia mano en el Estado de México, impulsados por la desconfianza ciudadana y, en este caso, por creencias locales sobre la protección de sus recursos naturales.