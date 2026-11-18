Los cargos son temporales y, al concluir, se deben dejar mejores policías, mejores instituciones, afirmó este miércoles Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al clausurar los trabajos de la 32 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública.

“Debemos aprovechar el tiempo que estemos para dejar fortalecida nuestra institución para el próximo que venga. Yo espero, y hay una alta probabilidad que el próximo secretario o próxima secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Federal salga de las personas que estamos aquí, es mi responsabilidad dejarlo más fortalecido, esta secretaría para los próximos que vengan.

“Tenemos un tiempo y siempre hay algo que se puede hacer para dejar las policías mejor de lo que las encontramos ahorita”, afirmó García Harfuch.

Mejores instituciones

En la reunión estuvieron presentes el general Guillermo Briseño Lobera, comandante de la Guardia Nacional, en representación del general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional (Defensa), y el contralmirante Juan Carlos Ramos Flores, jefe de la Sección Tercera de Operaciones Navales, representando al almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina-Armada de México (Marina).

“Tenemos la responsabilidad de fortalecer nuestras instituciones, con el único propósito de servir a nuestro país, con el único propósito de que el próximo secretario o secretaria, que ocupe nuestras posiciones, encuentre algo mucho más fortalecido que lo que nosotros encontramos.

“Y eso le permita ser y funcionar y ser un muchísimo mejor secretario de lo que fuimos nosotros. Esa tiene que ser la finalidad de nuestro país: fortalecer nuestras instituciones”, dijo García Harfuch.

A la 32 Asamblea de las Secretarías de Seguridad del país asistieron Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); Héctor Elizalde Mora, titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en representación de la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, y César Yáñez Centeno, subsecretario de Gobernación, en representación de la titular de esa dependencia, Rosa Icela Rodríguez.

Apoyos

En su mensaje, el titular de la SSPC, García Harfuch, realizó un recuento del apoyo que en la presente administración han recibido dependencias y organismos vinculados a los trabajos de Seguridad Pública.

“La UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) aumentó su estado de fuerza en 60 por ciento, esto es un histórico que no había ocurrido, esto apenas en su primer año; en los próximos tres años va a tener un reforzamiento mucho más amplio que será de utilidad para ustedes, para los estados.

“En el caso del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) aumentó su estado de fuerza en 40 por ciento, esto según propios registros del CNI, con sus antecesores, no había habido. Este reforzamiento, que hoy la presidenta Claudia Sheinbaum ha impulsado”, detalló García Harfuch.

El responsable de las políticas de Seguridad Pública agregó que, con las mejoras en los equipos de investigación e información, se debe trabajar en coordinación con los estados para llevar más seguridad a las calles.

“Hemos logrado que la información de inteligencia no se quede sólo en un estante o en un servidor, sino que sea explotada de manera continua y se traduzca en detenciones, y esto se traduzca en bienestar y en más delincuentes fuera de las calles.

“Debemos de llevarlo a otro nivel, recordar que este fortalecimiento institucional, del cual cada uno de los que estamos aquí somos responsables de fortalecer las instituciones que representamos. Porque siempre, compañeras y compañeros, hay alguien observando y es el propio pueblo, donde nosotros tenemos que dar protección”, dijo García Harfuch.