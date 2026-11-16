Los migrantes que viajan en caravana solicitaron al gobierno de México que les otorgue documentos para poder continuar su camino en busca de llegar a la frontera de México con Estados Unidos. Actualmente, descansan en el municipio de Mapastepec.

Entrada la tarde, algunos migrantes jugaron una cascarita, pero otros protagonizaron una trifulca, por lo que se vieron obligados a llamar a la policía para separarlos de la caravana. Sin embargo, ante la falta de evidencias, la persona denunciada no fue detenida.

Este día, al menos cien personas recibieron curaciones por laceraciones en los pies. Algunos jóvenes han sufrido bajas en la presión arterial debido a la deshidratación. Los migrantes esperan reiniciar su camino.