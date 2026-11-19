Con el objetivo de acercar información y orientación sobre el ahorro para el retiro, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) realizará la Feria de Afores 2026 en Monterrey, Nuevo León.

La inauguración se llevará a cabo este viernes 20 de noviembre, a las 10:00 horas, en la Plaza Zaragoza y los bajos del Palacio Municipal, donde se instalarán distintos módulos de atención para los asistentes.

Como parte de las actividades, representantes de medios de comunicación y reporteros de la fuente fueron convocados a la ceremonia inaugural y posteriormente podrán realizar un recorrido por los diferentes stands de la feria.

El encuentro busca acercar a los trabajadores información sobre su cuenta individual, los servicios de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) y la importancia de planificar el ahorro para el retiro.

La actividad forma parte de las acciones de orientación impulsadas por la Consar, en coordinación con las autoridades correspondientes.