Capturan a Alexis “N”, operador del CJNG, por el homicidio de Carlos Manzo

Alexis "N", señalado por las autoridades como presunto operador regional de un grupo delictivo en Uruapan, Michoacán, fue detenido en Zapopan, Jalisco, por su probable relación con la investigación por el homicidio de Carlos Manzo, ocurrido en noviembre de 2025.

La detención fue realizada por el Gabinete de Seguridad en seguimiento a las investigaciones relacionadas con el asesinato del entonces presidente municipal de Uruapan. Para cumplimentar la orden de aprehensión participaron autoridades federales y estatales.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que Alexis N es identificado como operador regional de un grupo delictivo en Uruapan.

Se cumplimentó una orden de aprehensión contra Alexis “N” en Zapopan, Jalisco", informó en redes sociales García Harfuch.

De acuerdo con el funcionario, el detenido habría asumido funciones dentro de la estructura criminal después de la captura de Jorge Armando N, alias “El Licenciado”.

La información forma parte de las líneas de investigación que las autoridades mantienen abiertas para esclarecer el homicidio de Carlos Manzo y determinar la participación de las personas presuntamente vinculadas con el caso.

Captura y presentación de Jorge Armando "N", alias “El Licenciado”. Especial

Operativo para detener a Alexis “N”

La aprehensión de Alexis N se llevó a cabo en Zapopan, Jalisco, con la participación de elementos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y de la Secretaría de Seguridad de esa entidad.

También participaron agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República (FGR).

La coordinación entre las instituciones permitió ejecutar la orden de aprehensión contra el presunto operador señalado dentro de las investigaciones.

García Harfuch destacó además la colaboración del Gobierno de Jalisco y del gobernador Pablo Lemus en las acciones que derivaron en la detención de Alexis N.

Las autoridades mantienen las investigaciones sobre el caso Carlos Manzo, mientras corresponderá al Ministerio Público presentar ante la autoridad judicial los elementos que sustenten la probable responsabilidad del detenido.

El caso se encuentra relacionado con las indagatorias por el asesinato del presidente municipal de Uruapan, ocurrido en noviembre de 2025, y con la identificación de la estructura criminal que, según las autoridades, estaría vinculada con los hechos.