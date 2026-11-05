Canciller Velasco sale en defensa de sacerdote discriminado en oficinas de la SRE

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, ordenó que se le expida pasaporte con fotografía al sacerdote católico Alberto Medel, portando su vestimenta religiosa.

Al párroco de la iglesia de Santa María Tepepan de Xochimilco, personal de la SRE le había negado el miércoles 4 de noviembre, la posibilidad de expedirle el documento, si no se despojaba de su atuendo eclesiástico al momento de tomarse la fotografía.

En las oficinas de la SRE de la alcaldía de Coyoacán una funcionaria acompañada de un policía quiso obligar al religioso a prescindir de su vestimenta para poder tramitar el pasaporte.

“A la hora de la fotografía y los datos biométricos el (primer) joven que me atendió me dijo que no me podía tomar la fotografía con el traje eclesiástico, que debía quitármelo.

Le dije que no lo iba a hacer y, siempre con respeto, me dijo que lo notificaría a una supervisora. Llegó la citada supervisora, igualmente con deferencia, diciendo que no podían hacerme la fotografía con traje eclesiástico”, relató Medel en redes sociales.

El sacerdote católico dijo que la última enmienda constitucional, validada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le otorgaba el derecho a aparecer en la fotografía de dicho documento con la vestimenta que él deseara aunque fuera religiosa.

Dije que era mi derecho venir de la forma de acuerdo a mi estado de vida mientras mi rostro fuera perfectamente visible, incluso le dije que recientemente se había promovido una ley para que las mujeres islámicas pudieras salir en sus identificaciones oficiales con el hijab”, argumentó.

Entonces el funcionario de la oficina de pasaportes de Coyoacán le comentó al padre Alberto Medel que no habría problema en tomarle la fotografía, pero que consultaría con la jefa del área.

Me tomaron la foto y los datos biométricos y me invitaron a pasar al lugar donde se espera para que entreguen el documento.

Luego me llamaron a una oficina. Una señora que no se presentó ni por nombre ni por cargo y con una actitud hostil desde el principio, me dijo tajantemente que no me iban a tramitar el pasaporte con la fotografía con traje eclesiástico, que debía quitármelo”, continuó el relato del sacerdote.

Medel le pidió por escrito la ley que ordenaba tal acto de discriminación, a lo cual la funcionaria le enseñó una hoja de un reglamento interno de la SRE donde dice que no se pueden tomar fotografías con símbolos religiosos.

Yo sé que la Suprema Corte ha fallado en favor del derecho que tenemos las personas religiosas a vestir, y por lo tanto, a ser identificados con nuestro atuendo religioso amparados en el derecho fundamental a la libertad religiosa (Constitución arts. 1 y 24).

Y que se puede armonizar con las medidas de seguridad e identificación, permitiendo el atuendo religioso siempre que el rostro sea visible con claridad”, explicó el sacerdote en su cuenta de la red social X.

En su narración el párroco de Xochimilco señaló que os sacerdotes católicos son ciudadanos de segunda que, a causa de su opción de fe, tienen libertades y derechos restringidos.

Esto es una expresión más de que no somos iguales ante la ley”, apuntó.

Expuso que la mujer que “de forma autoritaria y apoyada por un policía que estaba atrás de ella, en clara actitud de intimidación, me obligó a despojarme de mi ropa eclesiástica, naturalmente no me dijo que no me darían el pasaporte, pero era claro, o eso o nada”.

Incluso me ‘regañó’ porque era ‘el primero’ de los sacerdotes que se negaba a tal medida”, y etiquetó en su relato al canciller Roberto Velasco.

Este jueves 5 de noviembre, el canciller Roberto Velasco ordenó que se le tramite el pasaporte al sacerdote Alberto Medel y que si el religioso así lo desea puede aparecer en la fotografía con vestimenta religiosa.

“El reglamento interno de ninguna secretaría puede estar por encima, ni de la Constitución, ni de los derechos que tenemos y que se llaman humanos.

El reglamento interno de ninguna secretaría puede estar por encima, ni de la Constitución, ni de los derechos que tenemos y que se llaman humanos.

He instruido que se le tome nuevamente la fotografía con su vestimenta eclesiástica y se le expida el pasaporte.