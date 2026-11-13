El canciller Roberto Velasco se reúne en Tokio, con su homólogo de Japón, Toshimitsu Motegi

En el marco de su primera visita oficial a Japón como canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, sostuvo este viernes en Tokio una reunión de trabajo con su homólogo japonés, Toshimitsu Motegi, con el objetivo de elevar la Asociación Estratégica Global entre ambas naciones. Durante el encuentro bilateral, ambos funcionarios acordaron avanzar en la próxima suscripción de un Memorándum de Cooperación sobre la Protección de Ciudadanos Nacionales en Terceros Países, mecanismo que permitirá brindar asistencia consular conjunta a sus connacionales en cualquier región del mundo, además de dar seguimiento a proyectos clave como la instalación de una comisión de expertos, el combate conjunto al sargazo en el Caribe y la eventual primera sesión del Diálogo Económico de Alto Nivel prevista para 2027.

La reunión corresponde a la visita que el ministro Motegi realizó a México en agosto pasado y ratifica una agenda diplomática cimentada en más de cuatro siglos de relación histórica. Al respecto, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores destacó la voluntad política de los ejecutivos de ambas naciones: “Estos pasos concretos cumplen el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum y la primera ministra Sanae Takaichi de caminar con rumbo fijo hacia una relación más dinámica y de mayor alcance, frente a los retos del contexto internacional”.

En materia económica y geopolítica, los cancilleres analizaron el panorama en Asia-Pacífico y América Latina, celebrando el reciente establecimiento de la Cámara de Comercio de México en Japón, presidida por un ciudadano mexicano, como instrumento para impulsar las exportaciones y atraer inversiones dentro de los sectores estratégicos del Plan México y las cadenas de suministro resilientes. Finalmente, Velasco Álvarez enfatizó los valores que rigen el vínculo bilateral: “A México y Japón nos une la convicción de que las reglas protegen, sobre todo, a quienes creen en ellas y de que la apertura al mundo y la defensa de la soberanía nunca se contraponen”.