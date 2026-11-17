Productores del campo mantienen bloqueos carreteros en distintos puntos de Michoacán como parte de una movilización nacional encabezada por la Confederación Agropecuaria de México (COAGROMEX), en protesta por el presunto incumplimiento de acuerdos por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).

Las organizaciones campesinas retomaron las medidas de presión luego de haber otorgado un voto de confianza a las autoridades el pasado 22 de octubre, plazo tras el cual aseguran que no se han concretado los compromisos establecidos.

Entre sus principales exigencias se encuentran:

Viñeta Garantizar precios rentables para el maíz.

Viñeta Liquidar los adeudos pendientes por cosechas de trigo y maíz.

Activar los seguros agrícolas por siniestros.

Resolver las problemáticas relacionadas con las cuotas energéticas.

Reducir las trabas burocráticas para acceder al programa PEUA 2027 y asegurar condiciones más justas para la comercialización de sus productos.

De acuerdo con reportes de Alerta Vial, hasta el momento se registran cierres en las siguientes vialidades, Jiquilpan, Ecuandureo, Vista Hermosa, Quiroga, Zinapécuaro.

Las movilizaciones cuentan también con el respaldo de agrupaciones regionales de Guanajuato y Jalisco, entre ellas el Comité Pro-Mejoramiento del Agro Guanajuatense, la Asociación de Productores de Crucíferas y Hortalizas del Norte de Guanajuato y Amigos por el Campo.