Se incendia camión que trasladaba solventes en carretera de Tlaxcala

En Tlaxcala se incendió un camión que trasportaba solventes en la carretera Apizaco -Tlaxco, a la altura de las comunidades de Granjas de Guadalupe y Matlalohcan, lo que provocó el cierre de esta carretera en ambos sentidos.

Fueron los automovilistas, que transitaban por esta carretera, los que reportaron que un camión se encontraba en llamas y con un alto riesgo de ocasionar una explosión.

Al lugar arribaron los servicios de emergencia, elementos de la Policía Municipal arribaron al lugar y cerraron la circulación en ambos carriles como medida de prevención.

El Heroico Cuerpo de Bomberos arribó a la zona, sus elementos realizaron los trabajos correspondientes para sofocar el fuego y evitar que los materiales inflamables provocarán una explosión.

Hasta el momento se desconocen las causas del incendio, autoridades ya investigan las posible causas que provocaron el incendio.

La carretera permaneció cerrada un par de horas, lo que permitió que el material se enfriara para retirar el camión, tampoco se reportaron personas lesionadas.

*DRR*