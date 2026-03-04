Alista Sheinbaum nueva reunión con padres de los 43 normalistas; ¿cuándo será?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que estará reuniendo nuevamente con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapaa finales del mes de marzo.

De acuerdo con la información dada conocer en Palacio Nacional, la mandataria detalló que será después del 26 del presente mes cuando sea la nueva cita donde se anunciarán los avances logrados hasta el momento en el caso.

A finales de este mes, después del 26 nos estaremos reuniendo. Han habido varias detenciones muy relevantes del caso de eso se va a informar”, refirió.

Aunado a lo anterior, la doctora Sheinbaum mencionó que la Fiscalía General de la República (FGR) será la institución encargada de anunciar los avances logrados que tienen el objetivo de llegar al esclarecimiento del crimen ocurrido en Iguala el 26 de septiembre de 2014.

Reproducir

¿Cuántas reuniones lleva Sheinbaum con los padres de los 43?

La próxima cita que tiene agendada la presidenta con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa será la número cuatro en lo que va de su sexenio, pues desde 2024 ha tenido diversos encuentros con ellos.

De acuerdo a los registros, la jefa del Ejecutivo tuvo sus dos primeras reuniones en julio y diciembre de 2024 y una más en marzo de 2025. En estos encuentros, se presentan avances en investigaciones científicas, como análisis de llamadas telefónicas y nuevas líneas de investigación, buscando la verdad y sobre todo que se haga justicia ante este hecho que cimbró a todo el país.

Por último es necesario recordar que Claudia Sheinbaum ha asegurado desde que asumió el cargo como presidenta que el caso es una prioridad y no se olvidará, trabajando en un método para dar con el paradero de los jóvenes desaparecidos.

Claudia Sheinbaum ha asegurado desde que asumió el cargo como presidenta que el caso es una prioridad y no se olvidará. Cuartoscuro

fdm