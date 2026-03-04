Marcha 8M: Resguardarán edificios del Centro Histórico con vallas metálicas, confirma Sheinbaum

Los edificios públicos e históricos, así como establecimientos mercantiles del Centro Histórico de la Ciudad de México serán resguardados con vallas metálicas para su protección durante la manifestación del 8 de marzo con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, adelantó la presidenta Claudia Sheinbaum.

La presidenta destacó que las vallas metálicas se colocan para proteger a las propias manifestantes y a las fuerzas del orden que resguardan la seguridad ese día, ante los embates de grupos que buscan generar violencia.

“¿Por qué lo hacemos? Muchas veces, ustedes lo han visto, participa el llamado ‘bloque negro’ o grupos que dañan dañar palacio Nacional y para proteger a las mismas mujeres, evitamos que haya confrontación con la policía y estos grupos. De otra manera deberían ser las mujeres policías las que enfrentaran a estos grupos que traen artefactos”, expuso Sheinbaum.

En la rueda de prensa matutina, la titular del Ejecutivo informó que ese día conmemorará el día con mujeres integrantes de las fuerzas armadas en algún lugar aún por definir en la Zona Metropolitana del Valle de México

“Vamos a hacer un evento con las mujeres de la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina y otras mujeres, aquí en la Ciudad”, detalló la presidenta.

Marcha del 8M en la CDMX

Colectivos feministas, organizaciones sociales, políticas y familiares de víctimas convocaron a una de las movilizaciones más importantes del año con motivo del Día Internacional de la Mujer. La tradicional marcha conocida como 8M se llevará a cabo este domingo 8 de marzo, con concentraciones previstas desde la mañana y la movilización principal rumbo al Zócalo de la capital del país.

Puntos de encuentro, rutas y horarios

Las concentraciones comenzarán entre las 9:00 y 11:30 horas en distintos puntos de la ciudad:

Glorieta de las Mujeres que Luchan (Paseo de la Reforma)

Ángel de la Independencia

Monumento a la Revolución

Fuente de la Diana Cazadora

El contingente principal partirá aproximadamente a las 12:00 horas hacia el Zócalo capitalino y recorrerá el Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y la Calle 5 de Mayo para ingresar a la Plaza de la Constitución.

Demandas y consignas principales

Las organizadoras han definido una agenda de exigencias que reflejan múltiples luchas sociales y de género, entre ellas:

Alto a los feminicidios y la violencia machista.

Presentación con vida de personas desaparecidas.

Acceso al aborto legal, seguro, libre y gratuito.

Denuncias contra la precarización laboral, gentrificación y despojo territorial, así como la criminalización de la protesta social.

Diversidad de participantes y contingentes

La Coordinación 8M-CDMX y organizaciones aliadas confirmaron la participación de diferentes grupos:

Familias y sobrevivientes de feminicidio y desaparición

Colectivos feministas y de mujeres con infancias

Mujeres indígenas

Personas con discapacidad

Comunidad universitaria

Organizaciones sindicales, civiles y políticas

