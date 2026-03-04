Poste perfora camión y lesiona de gravedad a menor en Monterrey; pierde órgano | VIDEO

Un lamentable hecho se registró en uno de los municipios del estado de Nuevo León, luego de que un autobús de transporte público se viera inmiscuido de forma fortuita dejando un saldo de dos personas lesionadas, una de ellas de gravedad.

De acuerdo a los hechos, un tráiler de forma accidental tiró cables de telefonía sobre la avenida Benito Juárez en el municipio de Guadalupe, acto seguido, el chofer de la ruta 223 Evolución que circula por la avenida Benito Juárez, golpeó y se atoró con los hilos conductores provocando que el poste donde se encontraban de forma súbita saliera proyectado hacia un costado del camión, insertándose éste en el vehículo.

El hecho quedó grabado en video por un automovilista que transitaba por la zona y que observó el momento en que sucedió todo. Ante esto, autoridades locales señalaron que no había personas lesionadas en este hecho, sin embargo no fue así pues por dicho percance familiares de una menor de edad que viajaba en el autobús denunciaron que esa declaración era falsa.

¿Quién es la joven lesionada y cómo está su salud?

De acuerdo a la información difundida en medios locales y en redes sociales, se trata de una menor de 17 años de edad identificada como Alejandra que ese día viajaba en compañía de un familiar, quien también resultó herida.

Derivado de lo anterior, la joven se sabe que perdió el bazo, un órgano ubicado en la parte izquierda del abdomen; además, el familiar que la acompañaba sufrió un esguince cervical. Por su parte los familiares de las afectadas indican que hasta el momento, ninguna autoridad se ha acercado para brindarles apoyo o asumir la responsabilidad por lo ocurrido.

No es el primer incidente de este tipo en la zona urbana de NL

Reportes indican que este acontecimiento no es un hecho aislado, pues tanto en Monterrey como en su área metropolitana camiones de carga, grúas y de transporte público han derribado postes de luz y telefonía debido a cables bajos o exceso de dimensiones.

Estos accidentes, ocurridos en avenidas como Lázaro Cárdenas, Félix U. Gómez y Eugenio Garza Sada, provocan cortes de energía y daños a vehículos, o como en este último casó una lesión de consideración.

Cabe mencionar que las autoridades encargadas de brindar auxilio en este tipo de casos en la zona metropolitana de la Sultana del Norte son la policía local, Protección Civil del Estado y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), según sea el caso.

Autoridades locales señalaron que no había personas lesionadas en este hecho, sin embargo no fue así. Captura de imagen

