¿Dormiste, pero no descansaste? 5 cambios en tu recámara para tener un descanso de verdad

Dormir las horas completas no siempre garantiza despertarse con energía. Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la clave no solo está en el tiempo, sino también en la calidad de la rutina y, sobre todo, en el entorno que creas para pasar la noche.

Si sientes que te levantas cansada o interrumpes mucho tu sueño, la solución podría estar en pequeños detalles de tu habitación. Aquí te dejamos 5 recomendaciones sencillas para hacer un “detox” en tu espacio y lograr un descanso reparador durante toda la semana.

1) La ubicación de tu cama sí importa

Si tu cama está pegada a la ventana que da a la calle o cerca de corrientes de aire, es probable que los ruidos nocturnos, los enfriadores o la luz exterior te estén despertando sin que te des cuenta. Procura moverla hacia una pared interior y mantenerla alejada de puertas o aparatos que generen ruido.

2) Cambia las telas sintéticas por fibras naturales

Las sábanas y pijamas de materiales como el algodón o el lino ayudan a que el aire circule y a que no te desveles por el calor. Las telas sintéticas atrapan el sudor y la temperatura corporal, haciéndote dar vueltas en la noche. Apostar por fibras naturales te dará frescura constante.

3) Elige el colchón según las necesidades de tu casa

El espacio y la firmeza deben adaptarse a la forma en que duermes. Si compartes cama con tu pareja, tus hijos o tus mascotas, necesitas espacio suficiente para que los movimientos de los demás no te despierten. Además, si tienes perritos o gatitos, lo ideal es asignarles un espacio propio para evitar alergias al pelo.

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4) La almohada se debe ajustar a cómo duermes

Dormir de lado requiere una almohada más alta para rellenar el hueco entre el hombro y el cuello, mientras que dormir boca arriba requiere una almohada más delgada. Si tu almohada ya perdió la forma o te despiertas con dolor de cuello, es momento de cambiarla por una que realmente sostenga tu cabeza.

5) Tu cuarto es para dormir, no para trabajar

Usar la cama como oficina o para ver la tele confunde al cerebro. Para conciliar el sueño rápido, la habitación debe asociarse únicamente con el descanso y el relax, dejando fuera los pendientes del trabajo o los estímulos de las pantallas.

Hacer pequeños ajustes en la recámara mejora la salud y la convivencia de todos en casa. Si necesitas renovar tus sábanas, almohadas o colchón para empezar a dormir como mereces, opciones como el Préstamo Elektra facilitan pagos en abonos semanales para equipar tu hogar sin salirte de presupuesto.