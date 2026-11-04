Cámara de Diputados abre diálogo con jubilados tras bloqueo en San Lázaro

Autoridades de la Cámara de Diputados ofrecieron diálogo a los trabajadores jubilados que mantienen bloqueados todos los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro desde antes de las 7 de la mañana de este miércoles.

Una comitiva será recibida a las 11:30 horas por el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños, y el secretario general, Mauricio Farah, para intentar destrabar el conflicto por la suspensión de apoyos económicos extraordinarios.

¿Qué exigen los jubilados del Presupuesto 2027?

Los extrabajadores exigen que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 contemple recursos para garantizar estas prestaciones, que reclaman como parte de sus derechos adquiridos y que son adicionales a las pensiones que reciben del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

En concreto, los inconformes demandan un apoyo de 14 mil pesos, además de una cantidad extraordinaria de 50 mil pesos al cierre del año.

En conjunto, los recursos que solicitan representan alrededor de 114 millones de pesos anuales.

Ante las restricciones presupuestales, las autoridades de la cámara ofrecieron a inicios de año un pago único de aproximadamente 56 mil pesos, equivalente a cuatro meses de apoyo.

Esta propuesta ya fue aceptada por 248 jubilados, aunque otro grupo mantiene su inconformidad y por ello este día tomaron los accesos a San Lazaro.

En un comunicado, autoridades de la Cámara de Diputados aseguran que mantiene disposición al diálogo, para buscar una salida institucional al conflicto.

Hasta que concluya el encuentro entre manifestantes y autoridades de la cámara se determinará si se retoman las actividades en el recinto legislativo.