Jubilados y trabajadores bloquean San Lázaro; exigen a Monreal reactivar prestaciones

Jubilados y trabajadores en activo de la Cámara de Diputados mantienen bloqueadas los accesos del Palacio Legislativo de San Lázaro desde las siete de la mañana de este miércoles, en protesta por la suspensión de prestaciones económicas y para exigir presupuesto que permita reactivar el Numeral 23 de su convenio laboral.

Los inconformes impiden el acceso de legisladores, trabajadores y visitantes al recinto parlamentario.

Manifestación en San Lázaro Especial

Advierten que no liberarán las instalaciones hasta ser recibidos por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, y conseguir una mesa de diálogo con la administración de la Cámara.

Su principal demanda es que se garantice la asignación de recursos para recuperar los beneficios establecidos en el Convenio de Prestaciones Económicas, Sociales, Culturales y Recreativas del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados, además de que se respeten sus derechos adquiridos.

“Lo único que queremos es presupuesto para reactivar el 23, que está en el convenio, no vamos a dejar entrar ni a diputados ni a nadie. Queremos la atención de la Jucopo y de la administración, que el diputado Monreal nos permita una mesa de diálogo para el presupuesto, para alimentar el Numeral 23. No venimos a confrontar a nadie, venimos a dialogar y a exponer nuestro pliego petitorio” señaló una de las manifestantes.

El Numeral 23 contempla prestaciones para alrededor de 534 jubilados y extrabajadores, entre ellas un apoyo económico mensual cercano a los 12 mil pesos, ayuda anual para anteojos, apoyos por el Día del Padre y de la Madre y aguinaldo.

Estos beneficios se entregaron durante más de 40 años, pero en diciembre de 2025 se modificó el acuerdo para condicionar su otorgamiento a la disponibilidad presupuestal de la Cámara. Desde abril de este año, los pagos permanecen suspendidos bajo el argumento de restricciones financieras.

Antes de instalar el bloqueo, los inconformes realizaron una “caminata por la Dignidad” en las inmediaciones del Palacio Legislativo.

La protesta mantiene en vilo las actividades parlamentarias de este miércoles, y suspendió provisionalmente trabajos programados en el recinto, entre ellos la sesión plenaria, reuniones de comisiones y la sesión solemne prevista para rendir homenaje póstumo al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fallecido el pasado 28 de octubre a los 92 años.

El bloqueo coincide con los preparativos para la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se alista para iniciar el análisis del proyecto, cuya discusión y eventual aprobación podrían extenderse jueves, viernes y sábado, de acuerdo con el presidente de esa instancia legislativa, el morenista Carol Antonio Altamirano.

En este contexto, los jubilados y trabajadores demandan que sus necesidades presupuestales sean incorporadas en las previsiones para el próximo ejercicio fiscal.