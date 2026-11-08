Del café a la vainilla: el cobro de piso afecta las cosechas de Veracruz

PAPANTLA, Ver.— Productores de vainilla de este municipio pidieron tiempo para poder pagar el derecho de piso hasta diciembre, cuando cortarían y venderían las vainas que habían tardado años en producir.

No se los dieron. Días después encontraron sus plantaciones incendiadas.

En la región central cafetalera, productores también han solicitado protección ante extorsiones y robos durante las temporadas de cosecha, un problema reconocido públicamente por autoridades federales del sector agropecuario.

El cobro de piso amenaza así a dos productos emblemáticos del campo veracruzano.

Las autoridades estatales han reconocido estos amagos y han apoyado en el caso de los cafetaleros, pero reconocen que en el tema de la vainilla la delincuencia los sorprendió.

Este mes no venderemos nada. Una disculpa a todos: llegaron quienes ya saben quién a exigirnos el derecho de piso, pero no logramos juntar la cuota y nos castigaron", explicaron los productores con una imagen de sus cultivos quemados, tras al menos tres años de espera.

En la región del Totonacapan, son pocos los productores de vainilla porque requieren ingresos constantes y una producción a largo plazo. Los dividendos son vastos si llegan a tener un buen cultivo que concentre los sabores.

Tenemos maíz, frijol, canela, pimienta… pero el cultivo de la vainilla es el que deja más y por eso hay quienes le apuestan, porque saben que si es con paciencia, terminaremos por tener más ingresos", reconocieron.

Al menos desde hace cinco años, los grupos delincuenciales llegaron a quitarles la tranquilidad.

La región norte de Veracruz es la principal productora de vainilla en México, con una participación superior a 75 por ciento de la producción nacional Especial

Comenzaron con los "hojeros", quienes concentran la hoja de maíz para venderla a Estados Unidos. La hoja es utilizada para la elaboración de su papel moneda, de ahí que los precios de venta sean cuantiosos, lo cual fue motivo de discordia.

Ya van muchos muertos por este tema. Mi papá cultivaba mucho el maíz y de repente entraba más dinero por la venta de las hojas que de los granos", explicó Victoria, quien pidió ser identificada de esa manera.

Sin embargo, de la hoja de maíz pasaron al cultivo de vainilla. Comenzaron a exigir un pago mensual por cultivo, porque sabían que las conexiones de algunos agricultores no eran locales.

Las amenazas surtieron efecto, ya que varios comenzaron a entregar dinero para tener un poco de tranquilidad. Sin embargo, la presión aumentó en los últimos meses.

No teníamos ingresos, esperábamos la ganancia de esta cosecha hasta diciembre", recordaron.

Una mañana de hace al menos tres semanas, se encontraron con la sorpresa de que sus cultivos estaban carbonizados y con advertencias escritas, como recordatorio de que no habían pagado.

Los productores presentaron denuncias, pero advierten que no esperan mucho de las autoridades.

Café con aroma de custodia

En la región central y central montañosa es donde se concentra la producción de café. En mayo, las autoridades estatales reconocieron que los cafetaleros han solicitado seguridad en fincas y en los puntos de compra de corte, porque la delincuencia está al acecho.

Evaristo Ovando Ramírez, representante de la Secretaría de Agricultura en Veracruz, aseguró que en los últimos años los productores han solicitado seguridad para evitar ser víctimas de los criminales.

En la región de Tuzamapan el objetivo principal ha sido el limón, sin embargo, también se dan situaciones de violencia con el café.

A los compradores buscan amagarlos para que paguen y no ser víctimas", denunció un productor que por seguridad pidió no revelar su nombre.

En los últimos años, productores de café han optado por cerrar sus negocios y abandonar sus lugares de origen Especial

Esta situación ha provocado que algunos propietarios de café en Coatepec, Teocelo y Cosautlán optaran por cerrar y, en algunos casos, abandonaran sus lugares de origen.

Casimiro y su familia se dedican al corte. Actualmente sólo trabaja con su esposa, su hija y un nieto. Eso les ayuda en diciembre y enero para sobrellevar la temporada de fin de año y comenzar a reunir semilla para su propia parcela.

La familia reconoce que en Coatepec lo que más golpea son los robos.

Nos intentaron cobrar para proteger nuestras cosechas, pero nosotros no tenemos planta, sólo vamos al corte y por eso nos pagan", precisó.

Sin embargo, reconoce que a quienes “les gusta el dinero fácil” suelen ir por productores y cortadores.

Don Casimiro reconoce que sólo una vez pagó, pero después de pensarlo mucho, se enfrentó a quienes buscaban seguir estafando.

Agarré mi machete y no dejé que se acercaran", recordó.

Sostuvo que otras familias no han corrido con la misma suerte, pero asegura que el quitar ganancias a los más humildes sólo habla de la crisis que también viven los delincuentes.

Cifras

Mientras productores de café han advertido públicamente sobre presiones vinculadas al cobro de piso, las estadísticas oficiales dibujan otro escenario: Veracruz acumuló 420 carpetas de investigación por extorsión entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, con una tasa de 5,2 casos por cada 100 mil habitantes y una reducción de 50,1% respecto al periodo comparable anterior.

El contraste cobra relevancia en las zonas cafetaleras, donde cualquier denuncia pública de extorsión debe confrontarse con los registros municipales. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dispone de información municipal de incidencia delictiva con corte de enero a septiembre de 2026, pero esas cifras contabilizan carpetas iniciadas por las fiscalías y, por tanto, reflejan los hechos que llegaron al registro institucional

La diferencia entre denuncias públicas y carpetas abiertas puede convertirse así en el dato central para medir lo que ocurre en el cinturón cafetalero veracruzano. Además, la comparación con años anteriores exige cautela: el SESNSP comenzó en enero de 2026 una nueva metodología de clasificación, por lo que parte de las variaciones estadísticas podría estar relacionada con ese cambio.