Cae sujeto por muerte de interno en anexo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó sobre la detención de un hombre presuntamente implicado en la muerte de un interno de un anexo ubicado en el municipio de Apodaca.

Se trata de Edson “N”, de 28 años de edad, quien fue capturado el 26 de enero de 2026 por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) por el delito de homicidio preterintencional.

La aprehensión se llevó a cabo en la vía pública, en calles de la colonia Mixcoac, en el mismo municipio. Tras su captura, el imputado fue internado en prisión preventiva, quedando a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado.

La Fiscalía no detalló si Edson “N” se desempeñaba como trabajador, encargado o colaborador del anexo, ni el tipo de relación que tenía con el centro de rehabilitación.

De acuerdo con la investigación ministerial, los hechos ocurrieron el 20 de agosto de 2024, cuando Edson “N” acudió junto con otros tres hombres —identificados como Javier “N”, José “N” y Adal “N”, quienes ya se encuentran detenidos— a un domicilio de la colonia Ébanos, en Apodaca.

Por solicitud de familiares, trasladaron a Daniel, de 39 años de edad, a un anexo denominado “Aliento de Vida”, con la finalidad de internarlo para recibir atención por adicción a narcóticos.

Una vez dentro del anexo, la víctima presuntamente se mostró agresiva, por lo que habría sido golpeada en diversas ocasiones durante los días posteriores.

El 22 de agosto, los responsables se comunicaron con la familia para informarles que el interno se encontraba grave, por lo que fue trasladado al Hospital Metropolitano. En dicho nosocomio, personal médico confirmó su fallecimiento.

El cuerpo fue enviado al Servicio Médico Forense de la Fiscalía estatal, donde la necropsia determinó que la causa de muerte fue anoxemia secundaria a broncoaspiración de contenido hemático, derivada de un traumatismo cráneo-rostral, lo que confirmó la muerte por violencia.

La Fiscalía precisó que los otros tres implicados ya fueron detenidos mediante órdenes de aprehensión: Javier “N” enfrenta cargos por encubrimiento, mientras que José “N” y Adal “N” están imputados por homicidio preterintencional, por su presunta participación en los mismos hechos.

Hombre roba tráiler, choca con postes y huye a pie

Por otra parte, también en Nuevo León, pero en el municipio de Escobedo, un hombre se apoderó ilegalmente de un tractocamión y protagonizó una persecución.

En su misión por escapar de las autoridades, la persona impactó la unidad de carga contra unos postes en la carretera a Colombia, lo que puso en alerta a otros conductores que presenciaron los hechos ocurridos la noche del lunes 26 de enero.

Cronología de los hechos

Anoche la Policía de Escobedo fue alertada por un presunto robo de tráiler cometido por un hombre no identificado.

Eran alrededor de las 21:00 horas, cuando el ladrón tomó el vehículo pesado y circuló en el por la carretera a Colombia, donde ocasionó algunos desperfectos.

Y es que en su intención de dar vuelta e incorporarse a la avenida Juárez, el hombre no midió las distancias y terminó impactando el tráiler contra dos postes (uno de madera y otro de concreto), así como con un par de señalamientos metálicos.

El hombre falló en dos ocasiones, hasta que en la tercera, luego de dar reversa, pudo darse un poco de espacio para seguir de largo como si nada hubiera ocurrido.

Todo esto fue captado en video por una pareja que circulaba justo detrás del tráiler, de hecho, también lograron registrar la llegada de una unidad de la policía que dio inicio a la persecución.

De acuerdo con información que ha trascendido en redes sociales, el conductor del tráiler robado terminó abandonando la unidad para proceder a darse a la fuga a pie, logrando así escapar de las autoridades.

La acción de abandonar el tráiler causó sorpresa entre vecinos de la colonia ExHacienda El Canadá, quienes salieron a ver lo que había ocurrido. Fue ahí en donde presenciaron la unidad pesada a mitad de la carretera, sin ninguna persona sospechosa en los alrededores.

A este sitio arribaron los oficiales policiacos, quienes acordonaron el área para proceder con las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento se desconoce si la Policía de Proximidad pudo darle alcance a este individuo, cuya identificación no ha sido dada a conocer.

Tampoco ha sido posible conocer si el tráiler contaba con alguna irregularidad o bien, si trasladaba algún tipo de sustancia ilegal.

jcp